Met de geconnecteerde wijnbank van Haier kun je wijnen ordenen met een app en temperatuurzones aanpassen

(Pocket-lint) - Tijdens zijn keynote speech op IFA 2020 heeft apparatengigant Haier een verbonden wijnbank aangekondigd waarmee je temperatuurzones kunt beheren met een app en je wijnen kunt catalogiseren.

Het is een staande wijnkoeler die verkrijgbaar is in de versies Mono Zone en Double Zone, de apparaten gebruiken de eigen hOn-app van Haier die alle aangesloten apparaten van het bedrijf bestuurt. De app maakt verbinding met de Vivino-service, wat betekent dat u uw wijnen kunt identificeren en catalogiseren met een scan van het etiket.

De apparaten hebben een vrij strakke zwarte look met een glazen deur en klassieke houten latten binnenin om de wijnen vast te houden.

De Double Zone-versie van de wijnkelder gebruikt de app om de twee zones te besturen - de app kan temperatuur voorstellen op basis van de aanwezige wijnen of vooraf ingestelde programmas, afhankelijk van het type wijn. Natuurlijk kun je de temperatuur op het apparaat zelf regelen.

De prijzen en beschikbaarheid van de twee nieuwe wijnkelders moeten nog worden bevestigd.

Haier heeft een aantal bekende merken apparaten onder zijn vlag, waaronder GE Appliances, Fisher & Paykel, Hoover en Candy.

Geschreven door Dan Grabham.