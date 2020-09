De slimme ovens van Smeg Vivoscreen maken koken gemakkelijker

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Smeg - een Italiaans kookmerk dat waarschijnlijk het best bekend staat om hun coole retro-koelkasten - heeft een collectie verbonden ovens gelanceerd.

De Vivoscreen-serie verbonden ovens is verkrijgbaar in twee weergaveopties - het standaard Vivo-scherm en het grotere VivoMax-scherm - met beide schermen beschikbaar op twee ontwerplijnen, bekend als Linea en Dolce Stil Novo.

Het standaard Vivo-scherm meet 95 x 55 mm, terwijl het extra brede, grotere Vivo Max-scherm 150 x 52 mm meet, waardoor extra informatie en functies tegelijkertijd zichtbaar zijn.

Beide zijn full-touch displays met zowel verticaal als horizontaal scrollen, en het zijn ook beide full colour displays met afbeeldingen om het gebruik van alle functies leuk en eenvoudig te maken.

Als u een item op het display ingedrukt houdt, verschijnt er een pop-up om de functie ervan uit te leggen en zoals u zou verwachten, zijn er een aantal automatische programmas en een gedeelte Mijn recepten voor opslag van maximaal 64 van uw favoriete recepten. De ovens worden ook geleverd met een temperatuurvoeler om de kerntemperatuur van het voedsel dat je kookt te bewaken.

De Vivoscreen-ovens voegen zich bij Smegs SmegConnect smart oven-reeks die werken met de SmegConnect-app, waardoor gebruikers ze op afstand kunnen bedienen met een smartphone of tablet.

De verbonden ovens van Smeg Vivoscreen zullen in september 2020 in de winkels verkrijgbaar zijn met prijzen vanaf £ 1099. Pre-orders zijn nu open in de Smeg London-winkel.

Geschreven door Britta O'Boyle.