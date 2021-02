Technische benodigdheden om het leven met huisgenoten draaglijker te maken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We hebben het allemaal weleens meegemaakt. Het maakt niet uit of het met een partner, echtgenoot, huisgenoot of inwonende vriend is, geen twee mensen leven graag op precies dezelfde manier en dat kan voor spanning zorgen.

Het kan een tapijt zijn dat wekenlang niet gestofzuigd is, of een berg borden die opvallend ongewassen zijn achtergelaten, maar er is altijd iets waar je je hoofd niet rond kunt krijgen over de mensen met wie je leeft.

Gelukkig hoef je niet alleen te lijden. Waarom zou je in stille wrok leven als je het probleem het hoofd kunt bieden en geweldige technologie kunt oppikken om het voor alle partijen gemakkelijker te maken? We hebben een aantal apparaten en oplossingen verzameld waarvan we denken dat ze vrijwel alle huishoudelijke hobbels en hindernissen kunnen wegnemen. Kijk wat je denkt - misschien vind je wel de weg naar huiselijk geluk!

Klusjes zijn klusjes en er is geen ontkomen aan. Het stofzuigen van je huis is vrijwel essentieel als je stof tot een minimum wilt beperken, of je nu in een flat met één bed of in een paleis met meerdere verdiepingen woont. Als u het moeilijk vindt om ervoor te zorgen dat de taakverdeling zelfs op het vacuümfront plaatsvindt, waarom zou u de arbeid dan niet weg toveren?

Robotstofzuigers zijn met grote sprongen vooruitgegaan sinds hun introductie op de markt jaren geleden, en Roborock maakt enkele van de beste die er zijn. De S5 is een krachtpatser die uw huis automatisch in kaart brengt en efficiënt schoonmaakt wanneer u maar wilt, al dan niet volgens een schema. Het heeft ook dweilmogelijkheden en betekent gewoon dat u nooit meer voor uzelf hoeft te stofzuigen. Dat gezegd hebbende, het is een beetje prijzig, maar het goede nieuws is dat er veel andere modellen beschikbaar zijn.

Een ander veel voorkomend probleem als het om huisgenoten gaat (of zelfs als je een bed met iemand deelt) is slaap. Sommigen van ons hebben elke nacht acht uur per nacht nodig of we zijn de volgende dag kapot, terwijl anderen wegkomen met drie uur en een sterke kop koffie, maar als je luide huisgenoten hebt of een bedgenoot die draait, kun je in de problemen komen .

Dat is er een die op een gegeven moment waarschijnlijk tussenkomst in het echte leven vereist, maar als je je zorgen maakt over je slaap, kan een tracker een goede plek zijn om inzicht te krijgen in je werkelijke behoeften en patronen. Withings is uitstekend in zijn tracking, en zijn slaaptracker, die onder je matras past en synchroniseert met je telefoon, is de beste in de branche.

Koken is een klassieke bron van onenigheid in elk huis. Dat kan zijn omdat iemand het nooit doet, of omdat de gedeelde oven een rotzooi is, of omdat degene die het wel doet dingen blijft verbranden. Een aantal problemen is mogelijk, maar een echt eersteklas slimme oven met geniale technische functies zal ze waarschijnlijk allemaal oplossen.

De Hoover Vision is geweldig, met een scherm ingebouwd in het venster waarmee u de oven naar uw behoeften kunt programmeren. Bovendien krijg je, zoals de prijs suggereert, geweldige prestaties en zelfs koken, ongeacht wat je maakt. Eerlijk gezegd, als je niet oppast, zullen jullie allemaal vechten om het te gebruiken.

Terwijl we aan keukenapparatuur denken, weten we maar al te goed hoe lastig het kan zijn om een koelkast te delen. Of je nu een familie-eenheid bent en wanhopig moet proberen bij te houden waar je weinig van hebt en wat er werkelijk in zit, of een groep vrienden die sommige dingen deelt en niet andere, het is moeilijk om op de hoogte te blijven.

Dat kan gemakkelijk voor een vuile koelkast zorgen, of eentje waar dingen steeds ontbreken. In stappen de Samsung Family Hub om al deze problemen in principe op te lossen. Met interne cameras kun je zien wat er in de koelkast staat, waar je ook bent, terwijl je met een slim prikbord aan de buitenkant notities en lijsten voor elkaar kunt achterlaten. Bovendien heeft het een enorme capaciteit om ervoor te zorgen dat het zelfs geschikt is voor grote groepen.

We beloven dat we zo snel mogelijk de keuken uitkomen, maar als er nog een belangrijk geschil is dat waarschijnlijk naar voren komt als het om culinaire zaken gaat, dan moet het vuile vaat zijn. Geen enkel huishouden kan echt vrij zijn van controverse totdat het een vaatwasser heeft (hoewel het laden en lossen zelfs dan zijn eigen strijd kan worden).

Deze Bosch Serie 8 is een belter, krachtig genoeg om zelfs het hardste vuil op te ruimen, en snel en stil als hij daadwerkelijk aan staat. Het is een snelkoppeling naar huiselijke gelukzaligheid, en daar gaat deze lijst over.

Als er iets is dat kan helpen als je samenwoont met een selectie van bijzonder argumentatieve mensen, is het een slimme assistent die in een oogwenk feit van fictie kan scheiden. Hoewel Alexa zijn verdiensten heeft voor slimme thuisorganisatie, kan niets de Google-assistent overtroeven als het gaat om het controleren van je vrienden.

Met de kleine Google Nest Mini kun je Google vragen wanneer een popster is geboren, of precies hoe lang een beroemdheid is, of een ander feit dat je kunt bedenken, om een argument te beslechten. Bovendien krijg je een handige luidspreker die beter is dan het formaat aangeeft, en een handige spraakgestuurde ingang voor je slimme huis. Wat een koopje!

Met dit bericht denken we wat vriendelijker - in plaats van argumenten op te lossen of te bezuinigen op klusjes, is een goede webcam essentieel als je belangrijkste probleem isolatie is. Stel dat u een langeafstandsrelatie heeft, of dat u bepaalde groepen van uw vrienden en familie bijna nooit ziet. Videochatten kan een grote troost zijn, dus u wilt een goede camera om er het beste uit te halen.

Logitechs C922 Pro Stream is precies dat, een geweldige camera die eigenlijk alles kan doen wat je nodig hebt, inclusief livestreaming als je op een gegeven moment besluit die route af te leggen. Het is veelzijdig en betrouwbaar, en u kunt in een mum van tijd in kristalheldere video met uw dierbaren chatten.

Een ander veel voorkomend twistpunt in alle soorten huishoudens is Wi-Fi-toegang. Of een kamer nu een vreselijk signaal heeft, of omdat sommige mensen op populaire tijden niet ophouden met het in beslag nemen van bandbreedte, of een andere combinatie van redenen, het kan een reëel probleem zijn. Los het voor eens en altijd op door een mesh-systeem aan te sluiten om overal in huis een gelijkmatige, snelle dekking te krijgen.

Het beste systeem dat momenteel wordt aangeboden, is Googles Nest Wifi , een soepele en eenvoudige installatie waarmee je naar de Wi-Fi-hemel kunt gaan. Met elke wifi-satelliet ook een kleine slimme Google Assistent- luidspreker, krijg je ook een beetje slimmer thuis waar voor je geld.

We sluiten onze lijst af met een laatste item dat de angst voor sommige bewoners van elk huis zou moeten wegnemen, terwijl het fungeert als een nuttig vangnet voor anderen: een slim slot. Met een van deze op uw voordeur geïnstalleerd, evolueert u voorbij de behoefte aan sleutels, door uw telefoon of fobs te gebruiken om toegang te krijgen.

Het betekent niet meer wakker worden in de vroege uurtjes wanneer iemand laat thuiskomt zonder zijn sleutelhanger, en het heeft extra voordelen zoals gemakkelijk toegang voor gasten of huurders. Het is een van de beste manieren om uw gezinsleven te verbeteren en in één klap een bron van argumenten te elimineren.

Geschreven door Max Freeman-Mills.