(Pocket-lint) - Als het gaat om het bouwen van een slimme woning, is er één apparaat dat iedereen nodig heeft - en dat is een slimme stekker. Gelukkig hebben Prime Day-verkopen precies de kandidaat voor zon gelegenheid: de TP-Link Tapo P100 slimme stekker.

Het beste van deze deal is dat je twee pluggen kunt krijgen voor de prijs die je normaal voor één betaalt. Ja, u kunt twee slimme stekkers krijgen voor £ 15,99 - normaal geprijsd voor £ 24,99.

Dus waarom zou je naar de Tapo smart plug kijken? Omdat het compatibel is met Amazon Alexa (of Google Assistant) en er geen hub nodig is om te werken. Het maakt deel uit van het Tapo-systeem van TP-Link, wat betekent dat het snel kan worden ingesteld met behulp van uw smartphone en u het vervolgens kunt aansluiten op uw Echo of een ander apparaat voor afstandsbediening - dus het is probleemloos en zeer veelzijdig.

Het is heel gemakkelijk te gebruiken - en als u alleen een slimme stekker wilt, kunt u deze ook via de app gebruiken om timers in te stellen of in en uit te schakelen met uw smartphone.

Slimme stekkers zijn ideaal voor het op afstand bedienen van verwarming of airconditioners, lampen of zelfs verlichting voor de kerstboom.

De Prime Day-uitverkoop loopt tot eind 14 oktober, dus je moet snel handelen. We hebben hier enkele van de beste smart home-deals verzameld , of u kunt de beste deals voor de VS of de beste Britse Black Friday-aanbiedingen bekijken .

Geschreven door Chris Hall.