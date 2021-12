Slimme kerstverlichting: stembediening en meer toevoegen aan je kerstverlichting met Alexa, Google Home of Siri

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Ah Kerstmis, de tijd van onder een boom rondscharrelen om al die lichten uit te schakelen, in je hoofd geprikt worden door die malafide naalden op die Nordmann-spar die je gedwongen werd te kopen.

Nou, scrabble niet meer, want voor elke kerstboomverlichting staat een smart home-oplossing klaar om je leven gemakkelijker te maken. Dat kunnen spraakbedieningen zijn om ze in te schakelen of het kan een schema zijn om ze uit te schakelen.

Hier leest u hoe u uw kerstverlichting slim kunt maken.

Het uitgangspunt is een slimme stekker. Het is misschien 11 maanden van het jaar nogal dubieus, maar rond Kerstmis is de slimme stekker het beste in je huis (afgezien van varkens in dekens, maar ze zijn niet bijzonder slim).

Er zijn veel stekkers op de markt, maar u zult er een nodig hebben die compatibel is met uw systeem naar keuze. Als je Hive hebt, is het logisch om naar de Hive Active-plug te kijken, als je een Amazon Echo- of Google Home-gebruiker bent, dan werken de TP-Link Tapo-pluggen goed. Voor Apple Homekit is de Eve Energy een optie.

squirrel_widget_2700855

Daarna heb je iets slims nodig om het te bedienen. Je kunt een Android-telefoon met Google Assistant gebruiken of de Apple iPhone met HomeKit, maar het gebruik van Google Home of Alexa (via de Amazon Echo of andere speakers), maakt het een stuk leuker voor het hele gezin.

Met zoveel opties gaan we de meest elementaire opties aanpakken. Neem je slimme stekker en sluit deze aan op een verlengsnoer en steek al je kerstboomverlichting of andere kerstverlichting in dat verlengsnoer.

Wanneer uw slimme stekker wordt ingeschakeld, gaan al uw lichten aan. Eenvoudig.

Alle slimme stekkers bieden u een scala aan bedieningsopties, waaronder smartphonebediening of geplande bediening. Dankzij deze slimme koppeling kun je plannen dat je lampen op een bepaald tijdstip aan gaan, s avonds uitgaan of ze aanzetten zonder dat je fysiek iets aan of uit hoeft te doen.

Volg gewoon de instructies die bij de stekker worden geleverd en je bent snel verbonden. Als er niets anders is, kunt u de lichten vervolgens met uw telefoon in- en uitschakelen.

Het ding om te overwegen is het platform dat je gebruikt: Hive Active Plug heeft een Hive Hub nodig, TP-Link of Tapo heeft geen hub nodig, Eve Energy biedt meer functies met Apple TV.

Er zijn nog veel meer opties, zoals het inschakelen van een ingestelde tijd voor zonsondergang, om acties en reacties te creëren zodra je een slimme stekker hebt geplaatst.

Natuurlijk is niemand meer onder de indruk van een geplande timer: spraakbesturing is het nieuwe cool en de gemakkelijkste apparaten om dit mee in te stellen zijn Amazon Echo (of andere Echo-speakers) of Google Home (via Google Assistant), maar iPhone en iPad zijn ook vrij eenvoudig.

Beginnend met de Echo / Alexa-optie, is dit ongelooflijk eenvoudig.

Vertel Alexa om naar apparaten te scannen. Zorg ervoor dat je plug is ingeschakeld en Alexa zal hem vinden (mogelijk moet je een nieuwe vaardigheid inschakelen). Open de Alexa-app en zoek uw plug in het gedeelte Apparaten. Verander de naam in "Kerstverlichting" en sla op. Zeg "Alexa zet de kerstverlichting aan". Neem een zelfvoldane grijns en schenk jezelf wat advocaat in.

Sommige slimme stekkers moeten mogelijk een vaardigheid op Alexa inschakelen om ze te laten werken. Als je een Echo Plus en een Zigbee-stekker hebt, zou je alle instellingen rechtstreeks op Alexa moeten kunnen doen, geen hubs nodig. Als je de ^Tapo- of Kasa-stekker hierboven koopt, moet je de respectievelijke app gebruiken om deze in te stellen, maar de beste vuistregel is om de stekker te laten werken en deze vervolgens toe te voegen aan Alexa.

Via Alexa kun je ook apparaten groeperen, zodat je samen met andere slimme apparaten in die kamer je kerstverlichting kunt laten branden.

Google Home en Google Assistant op Android-apparaten bieden beide gekoppelde functionaliteit. Er is ook een Google Assistent-app op de iPhone die hetzelfde zal doen, dus er zijn hier genoeg opties.

Open de Woning-app op je telefoon. Je gekoppelde apparaten zijn hier, of je kunt accounts koppelen om toegang te krijgen tot die apparaten. Zoek uw stekker, hernoem deze naar "kerstverlichting" en sla op. Zeg Ok Google, doe mijn kerstverlichting aan. Neem een zelfvoldane grijns aan en begin met het kauwen van gehakttaarten.

Google Assistant is slim, omdat je die stekker ook kunt toewijzen aan de kamer waarin hij zich bevindt. Hiermee kun je hem aan- of uitzetten met de kamerverlichting - bijvoorbeeld toewijzen aan de woonkamer en wanneer je zegt "zet de woonkamerverlichting" gaan alle lichten uit, kamer en feestelijk.

Siri speelt leuk met HomeKit, wat leuk speelt met Apple-apparaten. Je krijgt de controle via Siri op Watch, iPhone, iPad of HomePod.

Open de Home-app op je iOS-apparaat en tik op het +-symbool rechtsboven in het scherm. Tik op de knop Accessoire toevoegen. Zoek de 8-cijferige HomeKit-code op de zijkant van uw apparaat of op een kaart in de doos en scan deze met uw telefoon. Hernoem je stekker naar "Kerstverlichting" en sla op. Zeg "Hé Siri, doe de kerstverlichting aan". Neem een zelfvoldane grijns en drink een glas sherry.

HomeKit heeft nog enkele andere voordelen, omdat u hiermee apparaten binnen de HomeKit-omgeving kunt bedienen. U kunt bijvoorbeeld een HomeKit-stekker toewijzen aan een Hue-compatibele lichtschakelaar, zodat u uw kerstverlichting kunt bedienen vanuit Hue Tap, of andere apparaten kunt toevoegen om een kersttafereel te creëren, door andere lichten te dimmen, uw jaloezieën te sluiten of zelfs vergrendel/ontgrendel uw voordeur.