(Pocket-lint) - Lego heeft een nieuwe collector's edition set onthuld die zeker in de smaak zal vallen bij Harry Potter fans. De Hogwart's Express collector's edition set bevat niet alleen een Lego model van de klassieke stoomlocomotief, maar ook een mooie kleine replica van Platform 9 ¾.

Het Lego model van de Zweinstein Express trein is maar liefst 118 cm lang en bevat allerlei kleine details om de magie toe te voegen. Het heeft niet alleen lichtgevende stenen maar ook een reeks van fijne details in de stoomlocomotief, de kolenwagon en de passagierswagon.

De trein staat trots op zijn spoor dat fungeert als een displaybasis voor het model waar het zijn wielen kan laten draaien en volledig kan worden bewonderd.

Alsof dat nog niet genoeg is, bevat deze collector's edition ook nog eens 20 Lego minifiguren van Harry Potter. Dat zijn al je favorieten, waaronder Ron Wemel, Hermelien Griffel, Remus Lupin, Ginny Wemel, Draco Malfoy en nog veel meer.

Lego zegt dat je met de Hogwarts Express collector's edition vier klassieke scènes uit de serie kunt nabouwen, zodat je ervan kunt genieten in Lego-vorm.

Marcos Bessa, Lego Designer licht toe: "De Harry Potter-films ontketenen dat gevoel van magie in ons allemaal. Toen we aan deze set werkten, wilden we verschillende momenten uit de films tot leven brengen. Of je favoriet nu de oorspronkelijke ontmoeting van het trio in de trein is of momenten uit films later in de serie, deze set brengt echt betoverende herinneringen terug van al onze favoriete delen van de Harry Potter-films."

De set is verkrijgbaar vanaf 31 augustus 2022 en kost £429,99, $449,99 of €499,99.

