De grootste Lego-winkel ter wereld krijgt een make-over in Londen

(Pocket-lint) - Lego heeft een volledige herinrichting onthuld van wat nu officieel de grootste Lego-winkel ter wereld is, in de vorm van de flagship store op het Londense Leicester Square.

De centrale locatie is opnieuw ingericht en heeft nu nog meer vierkante meters te bieden, vol met nieuwe displays die kenmerkend zijn voor het Verenigd Koninkrijk en enkele van Lego's meest succesvolle lijnen.

Dat betekent dat je bijvoorbeeld de cast van de Harry Potter-saga in hun Lego-vorm kunt begroeten.

Ook aanwezig en correct is de iconische Aston Martin van een zekere 007-agent genaamd James Bond, die zo vaak door Londen heeft gereden in zijn verschillende screen outings.

De winkel beperkt zich ook niet tot meer recente iconen - de wereldberoemde toneelschrijver William Shakespeare is aanwezig en correct met zijn herkenbare sikje, klaar voor geposeerde foto's terwijl u door de winkel loopt.

Het maakt de winkel nog kleurrijker en eclectischer dan hij al was, en maakt de winkel tot een bestemming voor zowel toeristen als Lego-liefhebbers als zij in en rond het centrum van Londen zijn.

De winkel is nu weer open, dus je kunt binnenlopen om te zien welke nieuwe sets je zou willen kopen, met een paar in-store-only aanbiedingen die je laten vertrekken met kleine bonussets als je meer dan £120 uitgeeft bij je bezoek voor 14 augustus 2022.

Geschreven door Max Freeman-Mills.