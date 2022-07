Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Meer details over een Lego Atari 2600 / VCS set zijn opgedoken en het lijkt erop dat het verschillende bouwbare spelcassettes zal bevatten.

De Lego Atari set, die oorspronkelijk in april is uitgelekt, komt naar verluidt in augustus uit en bevat een klein vignet dat tevoorschijn komt als je de bovenkant van de gebouwde console opent. Deze bevat een minifiguur van een kind dat Astroids speelt op een CRT TV.

Lego fansite Promobricks beweert ook dat de set zal komen met drie cartridges van Atari's klassieke spel line-up - Centipede, Asteroids en Adventure. Ook die zullen veranderen in kleine vignetten die passen bij het speltype, zo wordt beweerd.

Zo zal Centipede bijvoorbeeld kunnen veranderen in een insect met paddestoelen, om de klassieke arcade-conversie te vertegenwoordigen.

Promobricks beweert informatie te hebben ontvangen over het aantal Legoblokjes in de doos en de prijs,

Naar verluidt zullen er 2.352 stenen in de set zitten. De prijs is €239,99. Dat is omgerekend £203 / $243 tegen de huidige wisselkoers, maar zo wordt het nooit echt precies. Het zal waarschijnlijker rond de £229 in de UK liggen, $239 in de States.

De Atari 2600, of VCS (Video Computer System) zoals hij ook wel werd genoemd, kwam oorspronkelijk uit in 1977 en was het begin van de markt voor consolegames zoals we die vandaag de dag kennen. Atari zelf viert dit jaar zijn 50ste verjaardag, vandaar deze tie-in met Lego.

Geschreven door Rik Henderson.