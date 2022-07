Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Lego's samenwerking met Nintendo voor de Super Mario-sets werpt nog steeds vruchten af, met de onthulling van de nieuwste set in het assortiment - een kolossale versie van Bowser, dit keer The Mighty Bowser genaamd.

In plaats van de kleine blokkerige versie van Mario's aartsvijand die in andere sets zat, is dit een meer levensechte, gigantische figuur die uit maar liefst 2.807 stukjes bestaat.

Hij is ook volledig poseerbaar, met armen, benen, staart, hoofd, mond en nek die allemaal kunnen worden bewogen, zodat u hem de pose en uitdrukking kunt geven die het beste past bij uw set op elk gegeven moment.

De Mighty Bowser staat op een stuk kasteel-gethematiseerde stenen dat iedereen die een Mario spel of twee heeft gespeeld moet herinneren aan de vele eindbaas arena's, wat perfect is om hem te laten zien.

Als je de Lego Super Mario Starter Course al hebt, kun je een van Mario, Luigi of Peach tegen Bowser laten vechten met interactieve elementen, waardoor het een andere in de line-up is die een aantal verbeterde mogelijkheden biedt.

De set ziet er erg leuk uit, maar zal ook duurder zijn dan de meeste andere Super Mario-sets. Hij kost maar liefst 270 dollar (maar dat prijskaartje zal geen enkele moderne Lego-fanaat choqueren). Hij zal vanaf 1 oktober 2022 bij Lego verkrijgbaar zijn.

Geschreven door Max Freeman-Mills.