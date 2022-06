Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Lego gaat twee van zijn meest geliefde klassieke sets opnieuw vormgeven als onderdeel van de viering van het 90-jarig bestaan van het merk.

Er komen erfgoededities van het Lego Lion Knights' Castle en Lego Galaxy Explorer.

De sets, die tijdens Lego Con 2022 in het weekend zijn aangekondigd en vanaf begin augustus verkrijgbaar zijn, zijn gebaseerd op de sets uit de jaren '70, maar met een paar moderne wendingen.

Het kasteel, bijvoorbeeld, is veel complexer dan de kastelen die in 1978 als onderdeel van de Lego Knights-collectie werden uitgebracht. En de Galaxy Explorer is gedetailleerder dan het origineel uit 1979.

Ze roepen echter allemaal dierbare herinneringen op en zijn gericht op de volwassenen die ze waarschijnlijk de eerste keer al hadden.

Het nieuwe kasteel van de Leeuwenridders bestaat uit 4.514 stukjes en is verkrijgbaar vanaf 3 augustus 2022, voor de prijs van $ 399,99 / £ 344,99 / € 399,99.

De Lego Galaxy Explorer 2022 editie is vanaf 1 augustus verkrijgbaar voor $99,99 / £89,99 / €99,99.

Ook aangekondigd tijdens Lego Con is een nieuwe set gebaseerd op de aankomende Avatar sequel. De Lego Avatar Toruk Makto & Tree of Souls is vanaf begin oktober verkrijgbaar en kost rond de $150.

U kunt de Lego Con livestream hier nog eens bekijken.

Geschreven door Rik Henderson.