Lego onthult een transformerende Optimus Prime set

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Lego heeft weer een opwindende popcultuur-team-up onthuld, deze keer met Hasbro om een iconische Transformer-robot tot leven te brengen in de vorm van Autobot-leider Optimus Prime.

De nieuwe set, die op 1 juni 2022 uitkomt, heeft 19 scharnierpunten waarmee je kunt wisselen tussen zijn vermomming als vrachtwagen en zijn volledig robotachtige vorm.

Hoewel de buitenkant van de Prime-kit er misschien lomp en klassiek uitziet, in lijn met de ouderwetse Transformers-tekenfilms, verbergt dat veel complexiteit in wat een 1.500-delige kit is.

Als hij rechtop staat in robotstand is hij meer dan 35 cm hoog, terwijl hij in vrachtwagenstand 15 cm hoog is, wat hem tot een pronkstuk maakt, in welke stand je hem ook neerzet.

Het figuur wordt geleverd met een mooie reeks accessoires die Optimus Prime kan gebruiken, waaronder zijn ion blaster, Energon bijl, een Energon Cube en de Autobot Matrix of Leadership - die je handig in zijn borst kan opbergen om te bewaren.

Fans van de originele serie en de vele versies die sindsdien zijn uitgekomen, inclusief de meer recente en bombastische Michael Bay-films, zullen dit allemaal kennen.

De set kost £149,99, $169,99 of €169,99 als hij op de markt komt en is rechtstreeks te bestellen in de Lego-winkel.

Beste Amazon US Prime Day 2021 deals: Selecte deals nog steeds live Door Maggie Tillman · 12 mei 2022

Geschreven door Max Freeman-Mills.