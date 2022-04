Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Lego heeft het goed voor met zijn langlopende Star Wars-samenwerking, en de trein blijft maar doorrijden, met de onthulling van de nieuwste set als een getrouwe recreatie van Luke Skywalkers iconische oranje landspeeder, onderdeel van de Ultimate Collector Series.

De X-34 speeder komt voor in A New Hope, de eerste Star Wars film, en werd al snel een gedenkwaardig onderdeel van de franchise waarmee Luke en Obi-Wan Kenobi rond Tatooine schaatsten.

De nieuwe set is niet de eerste keer dat Lego het voertuig heeft nagebouwd, maar hij is veel gedetailleerder dan het vorige aanbod en bestaat uit 1.890 stukjes om die authenticiteit te weerspiegelen.

De set wordt geleverd met figuurtjes voor Luke en C-3PO om op de standaard naast het voertuig te zetten, samen met een displayplaat om je bezoekers te laten weten wat je laat zien.

De speeder zal 49 cm lang zijn wanneer hij volledig is gebouwd, dus het is een stevige set. Het pakket zal 174,99 pond kosten wanneer het op 4 mei 2022 uitkomt - een dag die je misschien herkent als Star Wars Day. Of er nog meer verrassingen komen, zullen we moeten afwachten.

