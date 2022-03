Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Lego heeft drie sprankelende nieuwe Star Wars-sets onthuld, waarmee je een aantal van de meest memorabele locaties uit de originele filmtrilogie kunt bouwen, waarmee je terug naar het begin gaat.

De eerste toont de beroemde Death Star Trench Run -reeks uit de allereerste film, een stukje ruimtevlucht dat het publiek absoluut verbaasde toen het voor het eerst bioscopen bereikte dankzij grensverleggende effecten en miniatuurwerk.

Het nieuwe diorama is schattig kleinschalig, met miniatuurschepen en een kleine R2-D2-puck op Luke's X-Wing-jager, hoewel het nog steeds in een indrukwekkende 665 stukjes verpakt en ideaal is om te laten zien. Het kost € 59,99 of € 59,99.

De volgende is een stukje Dagobah , de planeet waar Yoda zich verstopt wanneer Luke hem opspoort in een poging zijn Jedi-training te voltooien tijdens The Empire Strikes Back. Met meer dan 1.000 stuks is het een grotere set, en zal daarom meer kosten voor € 79,99 of $ 79,99.

Ten slotte is er de Trash Compactor die bijna gehakt maakt van onze helden in de eerste film, aan boord van de Death Star. Het is verpakt in 802 onderdelen en bevat minifiguren van Han, Luke, Leia en Chewbacca.

Iconische droids R2-D2 en C3PO zijn gelukkig net buiten om het apparaat uit te schakelen, net als in de film. Deze set kost € 89,99 of $ 89,99, en ze kunnen alle drie direct vooraf worden besteld bij Lego vóór de lanceringsdatum van 26 april 2022.

Geschreven door Max Freeman-Mills.