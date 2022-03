Nieuwe Lego Back to the Future DeLorean komt op 1 april

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Lego herintroduceert de iconische Back to the Future DeLorean-auto in zijn productassortiment met een nieuwe set die op 1 april 2022 arriveert.

Nadat de eerste gelicentieerde set in 2014 was ingetrokken, is het nieuwe model complexer en kunnen Lego -fans drie versies van de auto uit de trilogie maken.

De Lego Back to the Future Time Machine (10300) bevat 1.872 stukjes en is bedoeld voor volwassen bouwers. Sommige onderdelen, waaronder voorruit en vormgevingselementen voor de voorkant van de DeLorean, zijn geheel nieuw voor Lego.

Naast genoeg onderdelen om de auto om te bouwen tot een van de drie varianten, krijg je minifiguren van Marty en Doc, banden die kunnen worden neergeklapt voor de vliegmodus, een oplichtende fluxcondensator en gedrukte dashboarddata. De iconische vleugeldeuren en motorkap gaan open en er zijn tal van andere paaseieren inbegrepen, zoals Marty's hoverboard.

"Sinds de release in 1985 is Back to the Future nog steeds een cultfilm en een favoriet van generaties fans over de hele wereld - waaronder ikzelf", aldus scenograaf Sven Franic.

"Ik vond het zo leuk om mijn favoriete momenten uit alle drie de films opnieuw te beleven tijdens dit spannende en nostalgische designavontuur."

De Lego Back to the Future Time Machine zal begin april verkrijgbaar zijn voor £ 149,99 / $ 169,99 / € 169,99.

Geschreven door Rik Henderson.