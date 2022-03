Peach om zich bij Lego Super Mario te voegen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Lego's samenwerking met Nintendo werpt nog meer vruchten af, met de komst van Princess Peach, naast een hele reeks nieuwe uitbreidingen die ook favorieten zoals Yoshi welkom heten.

Met alle nieuwe sets zijn er nu drie starterscursussen, 17 uitbreidingssets en een heleboel power-up- en personagepakketten, waardoor het een behoorlijk uitgebreide line-up is in vergelijking met hoe het eruit zag toen de eerste Mario-set werd gelanceerd.

Het is ook mooi getimed, aangezien vandaag (10 maart) Mario Day is, en de nieuwe Peach-sets brengen enkele van de meest iconische personages en locaties van de serie naar de stad. In het bijzonder kun je met de nieuwe Peach's Castle-uitbreidingsset het kasteel bouwen dat zo memorabel is in games als Super Mario 64.

Er zijn ook personages zoals Lemmy en Bowser bij de hand, samen met verschillende stukjes omgevingsdetails, dus het lijkt er echt op dat het bouwen van je eigen Mushroom Kingdom misschien wel eenvoudiger dan ooit is.

Beste Amazon US Prime Day 2021-deals: geselecteerde deals zijn nog steeds live Door Maggie Tillman · 23 juni 2021 Prime Day 2021 zit er nu op!

Om die opwinding te temperen, zijn de sets echter nog niet een tijdje uit - niet tot 1 augustus 2022, dus je hebt ongeveer zes maanden om te wachten als je er een paar wilt verzamelen. De volledige lijst van vandaag aangekondigde uitbreidingen staat hieronder, samen met de prijzen:

71403 Avonturen met Peach Starterscursus €/$ 59,99

71404 Goomba's schoen uitbreidingsset €/$ 9,99

71405 Fuzzy Flippers-uitbreidingsset € 24,99 / $ 19,99

71406 Yoshi's Gift House-uitbreidingsset €/$ 29,99

71407 Cat Peach Suit en Frozen Tower-uitbreidingsset € 69,99 / $ 79,99

71408 Peach's Castle-uitbreidingsset €/$ 129,99

71409 Big Spike's Cloudtop Challenge-uitbreidingsset € 59,99 / $ 69,99

Geschreven door Max Freeman-Mills.