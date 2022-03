Home Alone Lego binnenkort weer op voorraad, hier is waar

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Home Alone McCallisters House Lego-set werd niet verwonderlijk een hit onder Lego-fans toen het tegen het einde van 2021 werd gelanceerd. Het is zelfs al een tijdje uitverkocht.

De Britse retailer Zavvi heeft aangekondigd dat het vanaf 14 maart een exclusieve voorraad zal hebben, en als je snel bent, kun je er nu een bestellen .

De megaset van 3.955 onderdelen is een getrouwe weergave van plastic stenen van het iconische huis dat verdedigd werd door Kevin McCallister in de eerste Home Alone-film, en wordt compleet geleverd met het Oh-Kay-busje en minifiguren van enkele personages.

Deze omvatten Kevin - natuurlijk - evenals de schurken; Harry en Marv, plus Kate en oude man Marley. Het heeft zelfs een oven in de kelder die gloeit met een Lego-lichtsteen, plus slingerende verfblikken, inklapbare planken en de zipline van de zolder naar de boomhut.

Met meer dan 27 cm hoog, 34 cm breed en 37 cm diep is dit de grootste set die uit het Lego Ideas-project is voortgekomen.

Lego Ideas, voor degenen die het niet weten, is een plek waar Lego-fans en deskundige bouwers Lego-bouwideeën ontwerpen en indienen, waarop vervolgens door de gemeenschap wordt gestemd. Als het populair genoeg is, wordt het een officiële Lego-set.

Wil je de set op tijd reserveren voor wanneer deze weer op voorraad is, ga dan naar Zavvi . Het kost £ 219,99 in het VK.

Geschreven door Cam Bunton.