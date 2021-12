Lego's Sonic the Hedgehog Green Hill Zone zet snelheden in de richting van release

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na de aankondiging van de set begin 2021, heeft Lego eindelijk bevestigd dat de Sonic the Hedgehog Green Hill Zone-set klaar is voor release - mensen kunnen deze op nieuwjaarsdag begin 2022 kopen.

Het bevat de iconische held van Sega's games in zijn meest algemeen erkende niveau, met groene weiden om doorheen te sprinten. Ook aanwezig is Dr. Eggman, plus Crab, Motobug en Phantom Ruby.

Er zijn genoeg ringen die je naar wens kunt rangschikken, die Sonic kan verzamelen, en een Technic-hendel zodat hij in de lucht kan worden gepingd. Eggman heeft ook een van zijn gedenkwaardige vliegtoestellen om over te rijden, dus het is een behoorlijk uitgebreide reeks opties.

In totaal vormen 1.125 stuks de set, en de bundel kost $ 69,99, £ 59,99 of € 69,99 wanneer deze op 1 januari 2022 via Lego's winkels online en persoonlijk wordt uitgebracht.

Of dit slechts een eenmalige actie is, valt nog te bezien - aangezien het via het door fans gemaakte Ideas-systeem kwam, in plaats van een volledig partnerschap zoals degene die het afgelopen jaar meerdere Super Mario-sets heeft geproduceerd.