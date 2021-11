Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een nieuwe versie van het Lego Star Wars AT-AT-model is vanaf 26 november beschikbaar en het is geen speelgoed.

De Ultimate Collector Series-set bevat 6.785 onderdelen, meet 620 x 690 x 240 mm en bevat negen minifiguren, waaronder Luke Skywalker, General Veers, twee AT-AT-chauffeurs, een snowtrooper-commandant en vier snowtroopers. Oh, en het kost je niet minder dan $ 799,99 in de Verenigde Staten, £ 749,99 in het VK.

De uiteindelijke constructie heeft een beweegbare kop, draaiende geweren, verstelbare poten en zijpanelen die openschuiven om het gedetailleerde interieur te onthullen. Het wordt geleverd met de genoemde snowtroopers, maar er passen er in totaal 40 in.

Er zijn ook twee speeder-fietsen inbegrepen, een draad om Lukes klimmen na te bootsen aan de onderkant van Empire Strikes Back, plus een E-Web-kanonset. Er zijn ook verschillende paaseieren.

Zelfs de verpakking komt op het spel, met vier interne dozen die de Battle of Hoth-scène tonen wanneer ze worden gecombineerd.

"De megagrote Lego Star Wars AT-AT-set is degene waar iedereen op heeft gewacht, en het was een sensatie om dit langverwachte bouwwerk tot leven te brengen", zegt Lego-ontwerpmeester Henrik Andersen.

"De AT-AT was een technisch meesterwerk en de Lego-set zal een indrukwekkend spektakel zijn."

Het zal vanaf 26 november 2021 verkrijgbaar zijn bij Lego.com en kost £ 749,99 in het VK en $ 799,99 in de VS.