Nieuwe Lego Mario-set is een eerbetoon aan Super Mario 64

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Lego heeft met zijn nieuwste Super Mario-set lippendienst bewezen aan betwistbaar het beste Mario-spel.

De Lego Super Mario 64? Block is een behoorlijke versie van de blokken in het spel die spelers belonen met power-ups of munten. En eenmaal gebouwd, bevat het vier verschillende niveaus van de klassieke N64-titel.

Als onderdeel van de Lego Super Mario-serie kan het worden gebruikt met andere sets in de lijn voor interactief spelen. Je kunt daarom , net als bij andere sets, een optioneel Lego Mario-figuur gebruiken om digitale munten te verzamelen. De meer recent uitgebrachte interactieve Luigi-figuur kan ook worden gebruikt, met exclusieve geluiden en muziek uit Super Mario 64 om te ontdekken.

Daarnaast bevat dit pakket ook microfiguren, waaronder Mario en Princess Peach.

"We bouwen voort op de opwindende speelervaring van Lego Super Mario, zowel om een beetje nostalgie te brengen voor degenen die de Super Mario 64-videogame hebben gespeeld, maar ook om deze prachtige levels te introduceren aan een heel nieuw publiek van Super Mario-fans, " zei de senior designer bij Lego, Pablo Gonzalez Gonzalez.

De Lego Super Mario 64? Blokset bevat 2.064 onderdelen met bouwbare versies van Peachs Castle, Bob-omb Battlefield, Cool, Cool Mountain en Lethal Lava Trouble.

Het is beschikbaar vanaf 1 oktober 2021 en kost £ 159,99 / € 169,99 / $ 169,99.

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 7 December 2020 Ah, het is weer het seizoen. Het seizoen van kerstuitverkoop!

Je kunt het hier vinden op Lego.com in het VK en hier in de VS.