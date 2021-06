Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Lego heeft zijn eerste stenen getoond die gemaakt zijn van gerecyclede materialen.

De basis 2 x 4 Legoblokjes hebben voorlopig geen kleur, maar zijn volledig gemaakt van PET-plastic afkomstig van afgedankte flessen. Het zijn de eerste 100 procent gerecyclede producten die voldoen aan de kwaliteits- en veiligheidsrichtlijnen van het bedrijf.

Uit een enkele plastic fles van één liter kunnen 10 2 x 4 stenen worden gemaakt.

De afgelopen drie jaar is er aan een gerecycled Legoblokje gewerkt, waarbij het speelgoedmerk meer dan 250 verschillende varianten van gerecycled plastic heeft getest om dit punt te bereiken.

"We zijn super enthousiast over deze doorbraak. De grootste uitdaging op onze duurzaamheidsreis is het heroverwegen en innoveren van nieuwe materialen die net zo duurzaam, sterk en van hoge kwaliteit zijn als onze bestaande stenen", aldus Tim Brooks, vicepresident milieuverantwoordelijkheid van Lego.

Er is echter nog een lange weg te gaan voordat je milieuvriendelijke stenen in je Lego-sets vindt. Er staat nog een jaar van testen op de planning, en er is ook nog de kleine kwestie van het toevoegen van kleuren aan het proces.

"We zijn vastbesloten om onze rol te spelen bij het bouwen van een duurzame toekomst voor generaties kinderen. We willen dat onze producten een positieve impact hebben op de planeet, niet alleen met het spel dat ze inspireren, maar ook met de materialen die we gebruiken", voegde hij eraan toe. Beken.

"We hebben nog een lange weg te gaan op onze reis, maar zijn blij met de vooruitgang die we boeken."

Geschreven door Rik Henderson.