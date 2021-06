Lego Luigi brengt 2-speler naar Lego Super Mario

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Lego brengt multiplayer naar zijn Lego Super Mario- sets. Met de toevoeging van Lego Luigi kunnen twee spelers samen avonturen ondernemen voor meer sociaal spel.

Je kunt zowel Mario als Luigi verbinden via Bluetooth (of een combinatie van beide) en als een team spelen. Dat omvat het verzamelen van munten, het synchroniseren van hun acties of het verslaan van vijanden.

"Voor ons draait het allemaal om het aanmoedigen van continue creatieve wederopbouw en langere speeltijd. Met de aankondiging van vandaag brengen we niet alleen Lego Mario en Lego Luigi, hun vrienden en vijanden tot leven op nieuwe interactieve manieren voor eindeloos plezier, we zijn ook enthousiast om breid hun speelervaring en het Lego Super Mario-universum uit met nog meer nieuwe sets en personages, iets waarvan we echt hopen dat het fans zal opwinden", aldus Simon Kent, de creatieve leider van Lego Super Mario.

Een nieuwe Adventures with Luigo Starter Course is beschikbaar vanaf 1 augustus 2021, samen met een Bowsers Airship Expansion Set. De Luigi-cursus kost £ 49,99 en is nu beschikbaar voor pre-order op lego.com.

Met Bowsers Airship kunnen spelers het beruchte vliegende schip opnemen, inclusief een gevecht met Karnek, een Goomba en Rocky Wrench.

De Airship-set kost £ 89,99.

Geschreven door Rik Henderson.