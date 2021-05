Lego kondigt zijn grootste set ooit aan: de Lego Art World Map

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Lego heeft zijn grootste set ooit aangekondigd qua aantal stuks - de Lego Art World Map die volledig is gemaakt van 2D Lego-tegels.

Met maar liefst 11.695 kleine elementen doet het het aantal stukjes in de 2018 Ultimate Collector Series Millennium Falcon (7.541 stuks) en de enorme Colosseum-set (9.036 stuks) in de schaduw . Het is enorm met 104 cm breed en 65 cm hoog.

Beschikbaar vanaf 1 juni, kost $ 249,99 in de VS en £ 229,99 in het VK .

Het is begrijpelijk dat de kaart ook een leeftijdsclassificatie van 18 jaar en ouder heeft, dus deze is alleen bedoeld voor volwassenen. Zoals vaak het geval is bij sommige grotere sets, lijkt de leeftijdsclassificatie een weerspiegeling te zijn van het geduld en de inspanning die vereist zijn, in plaats van enige reden waarom het niet gepast zou zijn voor een jongere bouwer om de set te maken.

De set is voornamelijk gemaakt van 1x1 ronde tegels in verschillende kleuren, terwijl de onderleggers - zoals veel grote sets - zijn gemaakt van Technic-elementen die aan elkaar zijn vastgemaakt. In totaal zijn er in totaal 40 voetplaten.

Blijkbaar bestaat de voltooide set uit drie delen en kan deze in een andere volgorde worden samengesteld als u uw gebied van de wereld in het midden van de kaart wilt hebben.

U kunt de kaart aanpassen met van stenen gebouwde pinnen om plaatsen aan te geven waar u bent geweest of waar u naartoe wilt. Natuurlijk kunnen bouwers de kaart op andere manieren aanpassen - het is Lego!

De set wordt geleverd met een instructieboekje in de stijl van een salontafel, een frame van witte stenen en twee ophangelementen om de kaart gemakkelijk weer te geven, te verwijderen en opnieuw op te bouwen.

Fiorella Groves, hoofd van Lego Art, zegt: "We weten dat onze volwassen fans dol zijn op reizen, maar velen hebben dat nu al meer dan een jaar niet meer kunnen doen. We dachten dat er geen betere manier was om de wereld te verkennen terwijl ze zich ontspannen in het comfort van hun huis dan door hen te laten bouwen, herbouwen, plannen en herinneringen op te halen door te bouwen.

"We hopen dat de Lego Art World Map bij sommigen nieuwe avonturen zal inspireren en anderen zal helpen om prachtige reisherinneringen uit het verleden opnieuw te beleven en te vieren."

Geschreven door Dan Grabham.