Lego Daily Bugle Building is de grootste Marvel Lego-set tot nu toe

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Lego heeft een nieuwe toevoeging aan zijn assortiment Marvel-sets aangekondigd en dit keer is het de Daily Bugle Building. Ja, het gebouw.

Je kunt nu je eigen Daily Bugle-kantoren bouwen, zodat je je avonturen kunt baseren op het gebouw dat zo vaak voorkomt in de Marvel-strips.

Er zijn 3772 onderdelen in deze set, waardoor het de hoogste Marvel Lego-set tot nu toe is, wat niet verwonderlijk is aangezien het een fictieve toren in New York is. Hij is 82 cm lang en 25 cm breed aan de basis.

Dat gebouw geeft je drie verdiepingen met kantoren, inclusief die van J Jonah Jameson en Peter Parker, terwijl je ook de straat naar buiten krijgt en het steegje achteraan. Je hebt de mogelijkheid om een ingeslagen level te hebben om beroemde scènes uit de strips opnieuw te creëren.

Er zitten maar liefst 25 minifigs in de set, waaronder Fire Star, Blade, Doctor Octopus, Spider-Man, J. Jonah Jameson, Betty Brant, Venom, Miles Moraes, Spider-Ham, Green Goblin, Gwen Stacy, Carnage, Punisher, Peter Parker , Spider-Gwen, Black Cat, Robbie Robertson, Ben Urich, Mysterio, Daredevil, Sandman, Tante May, krantenmedewerker, New Yorkse taxichauffeur, receptioniste.

De set zal officieel in de verkoop gaan op 1 juni, met een verkoopprijs van £ 274,99 / € 299,99 / $ 299,99.

Gelukkig Lego -webslinger!

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 7 December 2020 Ah, het is weer het seizoen. Het seizoen van kerstuitverkoop!

Geschreven door Chris Hall.