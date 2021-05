Het nieuwste van Lego Star Wars is The Bad Batch Attack Shuttle

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De nieuwste Star Wars-set van Lego is aangekondigd. Geïnspireerd door de nieuwe Disney + animatieserie, Star Wars: The Bad Batch, is de set de Attack Shuttle uit de serie.

Geschikt voor kinderen vanaf 9 jaar. de 969-delige set kost $ 100 / £ 90 en is beschikbaar vanaf 1 augustus, maar je kunt nu alvast bestellen. Vijf personages - Tech, Echo, Hunter, Wrecker en Crosshair - zijn allemaal opnieuw gemaakt als minifiguren voor de set.

De 20 cm hoge en 25 cm lange Attack Shuttle-set wordt ook geleverd met twee landspeeders, plus veel details zoals wapenopslag in de cabine, opvouwbare vleugels en wapens met veermechanisme.

In de nieuwe serie wordt de Attack Shuttle bestuurd door een groep eliteklonen die bekend staan als de Bad Batch (ja, de eerder genoemde Tech, Echo, Hunter, Wrecker en Crosshair).

Jens Kronvold Frederiksen, creatieve hoofdrolspeler bij Lego Star Wars zei: "Ik ben heel blij dat we eindelijk dit geweldige nieuwe model kunnen onthullen dat de lancering van de nieuwe animatieserie viert. Star Wars: The Bad Batch-personages zijn zo uniek en verdienen een geweldige rit. , die ze zeker in de Attack Shuttle hebben gekregen.

"We hopen dat het veel jonge fans inspireert om hun favoriete scènes uit de nieuwe serie opnieuw te beleven en om met hun eigen verhaallijnen te komen."

Geschreven door Dan Grabham.