Lego voegt Luigi Starter Course toe aan zijn Nintendo Super Mario-reeks

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Lego heeft aangekondigd dat er nu een Luigi-versie is van de Nintendo Super Mario Starter Course-set. Voorheen was de startcursus alleen beschikbaar met een Mario-personage.

De Starter Course-sets van $ 60 / £ 50 zijn in wezen het belangrijkste onderdeel van het Lego Super Mario-assortiment waaraan je andere sets kunt toevoegen, zoals uitbreidingssets, power-uppakketten en personagepakketten.

squirrel_widget_4540201

De 71387 Adventures with Luigi Starter Course is ook volledig compatibel met de Mario Starter Course, dus je kunt hem eenvoudig toevoegen.

Het idee achter het hele assortiment is dat je je eigen uitdagingen kunt creëren dankzij eindeloze manieren om de sets te combineren. De hoofdpersonages zijn interactief, dus Luigi heeft ook dezelfde kleurensensor en LCD-display om op beweging te reageren. Er is ook een luidspreker om geluidseffecten en muziek uit de iconische Nintendo-serie af te spelen.

De nieuwe Luigi Starter Course bevat verschillende bruin gekleurde stenen die het Tower-bioom betekenen dat een nieuw geluid uit de Lego Luigi en een? Blokkeer met extra beloningen.

De nieuwe Luigi Starter Course is beschikbaar vanaf 1 augustus, een jaar na de lancering van de originele sets. Qua leeftijd scoort het bereik 6+.

10 beste Lego-sets 2021: onze favoriete Star Wars-, Technic-, City-, Frozen II-sets en meer Door Dan Grabham · 21 April 2021

Je kunt hier onze gids voor alle andere Lego Super Mario-sets bekijken .

Geschreven door Dan Grabham.