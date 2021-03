Lego-intros Star Wars Darth Vader-helm en Imperial Probe Droid-verzamelobjecten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Lego heeft drie nieuwe Star Wars-verzamelsets aan zijn assortiment toegevoegd.

Er zijn twee helmen - Darth Vader (natuurlijk) en een Scout Trooper, plus een Imperial Probe Droid. De helmen volgen op anderen in de helmcollectie die eerder dit jaar werd aangekondigd. Elk wordt geleverd met een standaard en plaquette, zodat u het op een plank, vensterbank of bureau kunt plaatsen.

De nieuwe sets gaan op 26 april in de verkoop.

De Darth Vader-helm (75304) is een 834-delig model en is ontworpen voor weergave zoals de Scout Trooper-helm (75305), een helm met 471-delig. Ze hebben een redelijk vergelijkbare modelmaat, maar de helm van Darth heeft meer onderdelen om het meer vloeiende ontwerp van het origineel aan te kunnen.

Met de Imperial Probe Droid (75306) kunnen volwassen bouwers scènes uit Star Wars: The Empire Strikes Back op de ijsplaneet Hoth naspelen. De 638-delige Droid wordt geleverd met een transparante paal, zodat je de droid kunt hangen boven de bouwbare sneeuwscène.

"Sommige van onze favoriete Star Wars-personages hebben de meest diepgaande, intimiderende aanwezigheid op het scherm, ondanks het feit dat je hun gezichtsuitdrukkingen niet kunt zien", zegt Jens Kronvold Frederiksen, Creative Director van Lego Star Wars.

"Bij het opnieuw creëren van de sinistere helmen van Darth Vader en de Scout Trooper, was het belangrijk om de details en essentiële functies vast te leggen die mensen over de hele wereld zullen herkennen, zelfs degenen die niet al te bekend zijn met het Star Wars-universum. Ik denk alle drie. displaysets zijn buitengewoon gaaf en ik hoop dat fans zullen genieten van het bouwproces en enthousiast zullen zijn om ze na voltooiing te laten zien. "

Geschreven door Dan Grabham.