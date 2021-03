Legos NASA Space Shuttle Discovery-set viert 30 jaar sinds de lancering van de Hubble-telescoop

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Legos nieuwste verzamelset is een getrouwe reproductie op schaal 1:70 van Space Shuttle Discovery en de Hubble Space Telescope, compleet met een displaystandaard.

Het is 30 jaar geleden dat de STS-31-missie in april 1990 werd gelanceerd. Discovery en zijn vijf bemanningsleden werkten om de Hubble Space Telescope in te zetten. Sindsdien heeft Hubble beelden van de verre ruimte gedeeld, wat heeft geleid tot doorbraken in de astrofysica en verkenning van de ruimte.

De set bevat 2.354 onderdelen en heeft uiteraard veel detail. Er is een functioneel landingsgestel en deuren voor laadruimten die na elkaar openen. De deuren hebben ook reflecterende stickers die de koelradiatoren vertegenwoordigen die op de echte shuttle zitten. Er is ook een gedetailleerd cockpit- en bemanningsgebied dat is geconfigureerd zoals het was op de STS-31 plus laadruimte.

Het deel van het model met de Hubble-ruimtetelescoop heeft een scharnierende spiegelbehuizing, net als het echte werk. Uiteraard kan het in de laadruimte worden opgeborgen, klaar om te worden opgetild door het Remote Manipulator System of de RMS-robotarm, net als drie decennia geleden.

Er zijn eerder Lego-sets gemaakt van Discovery - een set in samenwerking met Discovery Channel en ook een oudere Technic-set .

"De Space Shuttle is het meest complexe voertuig ooit gemaakt, dus zoals je je kunt voorstellen, was het een spannende uitdaging om dit in LEGO te vertalen", zegt decorontwerper Milan Madge.

"In het echte voertuig wordt elke centimeter ruimte op ingenieuze manieren gebruikt. Over het algemeen kunnen we in een Lego-model vertrouwen op de grootte die past bij de structuur die de hele set bij elkaar houdt, maar bij de Discovery Space Shuttle moesten we een gladde buitenkant en een binnenkant die de lading kan vasthouden. Voeg een functioneel landingsgestel toe en je hebt een echte puzzel.

"Dit was zonder twijfel het meest uitdagende onderdeel van dit model - proberen om het voorste landingsgestel en het hoofdlandingsgestel te koppelen zonder enige ruimte uit het laadruim te verwijderen en zonder de structuur van het model in gevaar te brengen. Mijn favoriete onderdeel van de set is het kleine blauwe stoelen die vijf mensen van hun thuisplaneet wegvoerden op een missie die ons in staat stelde delen van het universum te ontdekken die we nog nooit eerder hadden gezien! "

Geschreven door Dan Grabham.