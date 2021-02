Lego onthult de volledige reeks sets voor Lego Vidiyo - en we hebben het geprobeerd!

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Lego heeft onlangs zijn Lego Vidiyo-concept onthuld en heeft nu details vrijgegeven over de volledige reeks sets die vanaf 1 maart beschikbaar zullen zijn.

Vidiyo is in wezen een app voor het maken van muziekvideos, maar dan wel een die AR gebruikt, zodat je de sets die je koopt in je videos kunt opnemen. De muziek zelf is afkomstig van Universal Music Group die meer muziek aan de app gaat toevoegen om toe te voegen aan de nummers die al beschikbaar zijn van artiesten als The Weeknd, Mabel, Imagine Dragons en 5 Seconds of Summer.

We hebben twee BeatBox-sets van het systeem met de app gebruikt, terwijl je ook BandMates kunt krijgen, in wezen blinde tas-minifiguren die je ook in je videos kunt opnemen.

Elke set wordt geleverd met BeatBits-scanbare stukken die je verschillende effecten geven die je op je video kunt toepassen of als instrumenten kunt spelen - je kunt deze mixen en matchen en Lego zegt dat er in het eerste jaar ongeveer 130 van zullen worden gelanceerd.

De BeatBoxen worden geleverd met een minifiguur die een specifiek muziekgenre voorstelt, een podium dat je kunt scannen, twee speciale BeatBits en 14 willekeurige BeatBits.

De app zelf is gratis en als je geen sets hebt, kun je virtuele figuren maken in plaats van de sets die je hebt te scannen.

Nadat u uw video heeft gemaakt, kunt u deze delen op een (veilige en gemodereerde) sociale feed die in de app wordt weergegeven voor andere gebruikers. Er mogen geen identificeerbare mensen in de videos verschijnen.

We ontdekten dat de app heel gemakkelijk te gebruiken was toen we ermee begonnen, maar in onze vroege versie waren sommige laadschermen in de app traag. De toevoeging van de Universal-tunes is echt welkom, want het betekent dat je daadwerkelijk visuals maakt voor een nummer dat je (waarschijnlijk) al goed kent.

Onze zevenjarige was erg bezig met het maken van de videos, hoewel hij na een tijdje meer geïnteresseerd was in het spelen met de sets dan in het maken van meer inhoud in de app. We kunnen ons voorstellen hoe oudere kinderen nog meer zouden genieten van het maken van videos.

William Thorogood, uitvoerend producent van Lego Vidiyo, vertelde ons tijdens een briefing dat deze ervaring zal worden verbeterd voor de lancering. Thorogood vertelde ons ook dat wat het team zocht was "de twee creatieve werelden samenbrengen.

"We hebben een zeer creatieve bouwervaring met het Legosteensysteem, en we hebben creatieve expressie in de hele muziekindustrie, door middel van verschillende noten en tonen en effecten en geluiden die samenkomen om de muziek te creëren die we kennen en waar we van houden."

"We wilden echt die magische mix van die twee werelden vinden. We hebben muziekvideo super leuk en toegankelijk gemaakt en we richten ons echt op kinderen tussen 7 en 10 jaar met deze ervaring. We wilden het ook echt veilig maken. .

"Een van de dingen waar we bij Lego vaak over praten, is vloeiend spelen. En dat is waar we fysiek spel en digitaal spel samenbrengen in één naadloze ervaring. Voor kinderen is spelen spelen, ze zien niet echt het verschil tussen fysiek spel en digitaal spelen - het is allemaal gewoon plezier hebben en spelen, maar zeker de families en ouders waarmee we hebben gesproken, terwijl we deze vloeiende speelervaringen ontwikkelen, waarderen het echt om digitale ervaringen te hebben die creatief zijn en de kinderen in staat stellen om op nieuwe creatieve manieren te experimenteren en speel in een veilige omgeving. "

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 7 December 2020 Ah, het is weer het seizoen. Het seizoen van kerstuitverkoop!

Er zijn momenteel zes BeatBoxen en 12 Bandmates, hoewel het klinkt alsof er later in 2021 meer sets gepland staan.

43102 - Candy Mermaid BeatBox: £ 17,99

43103 - Punk Pirate Beatbox: £ 17,99

43104 - Alien DJ BeatBox: £ 17,99

43105 - Feestlama BeatBox: £ 17,99

43106 - Unicorn DJ BeatBox: £ 17,99

43107 - HipHop Robot BeatBox: £ 17,99

43101 - Bandgenoten: Red Panda Dancer; Suikerspin Cheerleader; Shark Singer; Bunny Dancer; Discowboy-zanger; Genie Dancer; Samurapper; DJ Cheetah; IJs Saxofonist; Alien Keytarist; Banshee Singer; Weerwolfdrummer: £ 3,99 per stuk

Geschreven door Dan Grabham.