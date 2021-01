Legos nieuwste Porsche 911-set kan worden gemaakt in de 911 Turbo of de Porsche 911 Targa

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Lego heeft een nieuwe Porsche 911-set geïntroduceerd die je kunt inbouwen in twee iconische modellen van de 911 uit de jaren 70 en 80: de Porsche 911 Turbo en 911 Targa. Terwijl de eerste een vast dak heeft, is de laatste een cabriolet.

De set kan op elk moment in beide modellen worden ingebouwd.

Het is niet de eerste keer dat Lego heeft een 911-themed reeks geproduceerd - er is al een Technic versie van de 911 RSR een tijdje rond , maar er was ook een Lego Speed Champions versie van de 1974 911 Turbo. Deze modellen lijken zeker veel meer op de originelen dan bepaalde andere Lego-voertuigen die zijn ontworpen om op iconische autos te lijken (we denken hier aan de Lego Aston Martin DB5 ).

Op beide versies van het nieuwe 911-model zijn de 2 + 2 sportstoelen en het dashboard afgewerkt in donkeroranje en nougat. Andere interieurdetails zijn onder meer een handrem, versnellingspook en werkende besturing, terwijl de voorstoelen ook naar voren kantelen voor toegang tot de achterbank.

Er zijn ook specifieke details voor elke build, zoals je zou verwachten van een model van $ 120 / £ 120; de 911 Turbo is voorzien van kenmerkende Turbo-badges, een brede achteras, turbolader en intercooler plus een achterspoiler.

En het dak van de 911 Targa is volledig afneembaar en kan voorin de auto worden opgeborgen. Er is ook een van stenen omhullende achterruit.

Geschreven door Dan Grabham.