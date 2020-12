Legos nieuwste Technic-set is de iconische Jeep Wrangler

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Legos nieuwste Technic-set is gebaseerd op de iconische Jeep Wrangler. Maar het is geen grote set zoals de onlangs aangekondigde Ferrari 488 GTE of de Land Rover Defender van vorig jaar.

In plaats daarvan is het meer in de trant van het 830-stuk, McLaren Senna GTR en zal het ook een prijs van minder dan $ 50 / £ 50 halen. Met 665 stuks en een leeftijdsclassificatie van 9+ is het een ideale introductie op instapniveau in het Technic-assortiment en het lijkt misschien een beetje vreemd om dit te zeggen, maar het bereikt iets dat Lego-creaties soms niet doen - het lijkt echt op de Jeep Wrangler dankzij de ronde koplampen en de bekende grille met zeven gleuven.

Zoals traditioneel is voor Technic-voertuigen, is er een volledig werkende voorbesturing, evenals bruikbare vering en een lier. Het is een ruige variant die ons doet verlangen naar een Jurassic Park-themaversie ! Door de vering kun je hem gebruiken om over obstakels in je huis te rijden, dus in tegenstelling tot veel andere Technic-sets kun je er ook mee spelen - hij is ongeveer 24 cm lang en 12 cm hoog.

De motorkap / motorkap klapt omhoog, terwijl de deuren ook open gaan, zodat u de motor en het interieur kunt verkennen, inclusief neerklapbare stoelen. En natuurlijk is er dat heldere en leuke gele kleurenschema.

De Lego Technic Jeep Wrangler is vanaf 1 januari verkrijgbaar .

Geschreven door Dan Grabham.