Legos nieuwste versie van Ghostbusters Ecto-1 is de meest gedetailleerde tot nu toe

(Pocket-lint) - Lego heeft een geweldige nieuwe versie onthuld van het legendarische Ghostbusters Ecto-1-voertuig dat is gebaseerd op de Cadillac Miller-Meteor uit 1959 - een van de meest herkenbare autos in de filmgeschiedenis.

Het nieuwe, meer gedetailleerde en grotere model uit de Creator-serie, dat vanaf 15 november beschikbaar is, loopt voor op de nieuwe Ghostbusters-film - Ghostbusters: Afterlife, waarin we weten dat we de oude auto zullen zien in plaats van een nieuwe versie. Het kost $ 200 of £ 180 .

Er zijn enkele verbeteringen ten opzichte van de vorige Lego-versies (en inderdaad de originele Ecto-1) aangezien de versie in de film een schutterstoel heeft die uit de auto kan draaien, plus er zijn roestplekken!

De eerste Lego Ecto-1 was een Lego Ideas-set met minifiguren van de originele Ghostbusters om 30 jaar van de eerste film te vieren. Het werd snel moeilijk te vinden en versies wisselen nog steeds van eigenaar voor aanzienlijk geld. Toen was er een tweede versie voor de reboot-film uit 2016, geregisseerd door Paul Feig, met Ecto-1 en de Ecto-2-motor.

Helaas zijn er deze keer geen figuren omdat het model op een schaal groter dan minifiguur is en bijna 50 cm lang en 23 cm hoog.

Breng een origineel weer tot leven! ECTO-1 keert terug voor een nieuwe generatie Ghostbusters

Let wel, terwijl de anderen als speelsets kunnen worden beschouwd, is dit meer een verzamelobject. Er zit een spookval in de achterkant, terwijl de besturing ook werkt. Er zijn hier ook twee nieuwe Lego-elementen: de op maat gemaakte voorruit en het vijfdelige stuur.

De decorontwerper, Michael Psiaki zei: "Ik ben dol op het maken van Lego-voertuigen en nadat ik eerder de Lego James Bond Aston Martin DB5 had ontworpen, hield ik van de uitdaging om aan de Ecto-1 te werken. Dit is de grootste en meest gedetailleerde versie van deze auto die we ooit hebben gemaakt, zit het boordevol authentieke kenmerken en paaseieren, die bouwers graag ontdekken wanneer ze dit model in elkaar zetten. "

Geschreven door Dan Grabham.