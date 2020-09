Star Wars Baby Yoda krijgt een Lego-recreatie (natuurlijk!)

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Lego heeft weer een Star Wars-tie-in aangekondigd - en deze zal super populair worden. Het is een recreatie van The Child from The Mandalorian op een bureau of plank - bij de meesten van ons bekend als Baby Yoda.

Tenzij je kinderen hebt, was The Mandalorian een van de belangrijkste redenen om Disney + te kopen en The Child werd een van de populairste nieuwe speeltjes op de markt. Waarschijnlijk is de belangrijkste verrassing dat Lego er zo lang over heeft gedaan om een Lego-recreatie te maken - hoewel er eerder een BrickHeadz-versie was.

De set is geschikt voor kinderen van 10 jaar en ouder en is wereldwijd verkrijgbaar vanaf 30 oktober, maar je kunt hem vandaag al pre-orderen. Het zal zeker enorm populair zijn tijdens de kerstperiode.

Het model meet iets minder dan 20 cm (7,8 inch) hoog en heeft een niet onaanzienlijke 1073 stuks. Het model heeft een beweegbare kop, beweegbare oren en een verstelbare mond, zodat je je eigen uitdrukking kunt kiezen wanneer je hem tentoonstelt.

"Toen ik de uitdaging kreeg om een in LEGO stenen gebouwde versie van het kind te maken, wist ik dat ik het precies goed moest doen", zegt Lego-ontwerper Michael Lee Stockwell.

"Het doel was om de charme en vooral de schattigheid van het personage vast te leggen, dus we werkten nauwgezet door elke steen te kiezen en te plaatsen. We hebben zelfs authentieke details toegevoegd, zoals de versnellingspookknop - een favoriet speeltje van het kind zoals gezien In de serie."

Geschreven door Dan Grabham.