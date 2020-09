Legos nieuwste Star Wars-set is een epische recreatie van de Mos Eisley Cantina

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Lego heeft de nieuwste in zijn oneindige reeks Star Wars-tie-in-sets aangekondigd - een geweldige recreatie van de Mos Eisley Cantina.

Het is de nieuwste set in de Star Wars Master Builder-serie van Lego (nee, niet de Ultimate Collectors-serie of UCS) en je zult een geduldige assembler van stenen moeten zijn, aangezien er maar liefst 3.187 stuks zijn. Het is ongeveer 19 cm hoog, 52 cm breed en 58 cm diep wanneer geopend.

Er is een eerdere, goedkopere, versie van de set geweest, zoals u hier kunt zien:

Natuurlijk was de Cantina te zien in Star Wars: A New Hope in de beroemde scène waarin Han Solo en Luke Skywalker elkaar voor het eerst ontmoetten. Je kunt jezelf onderdompelen in een wereld van smokkelaars, muzikanten, premiejagers en natuurlijk Jedis. Het hoofdgebouw gaat open zodat u de beroemde scènes kunt recreëren.

De set wordt ook geleverd met acht klassieke Star Wars-minifiguren, waaronder Luke Skywalker, Han Solo en C-3PO, maar er zijn in totaal maar liefst 21 minifiguren. Ponda Baba, Dr. Evazan en Garindan zijn voor het eerst in minifiguurvorm. Het is zeker een van de beste Lego Star Wars-sets die we hebben gelanceerd.

De set heeft natuurlijk veel leuke eigenaardigheden, waaronder twee landspeeders en een dewback-figuur. Er is ook een Wanted-poster met R2-D2 en C-3PO, plus Kyber-kristallen verborgen in een van de buitengebouwen.

Over het proces achter de set zei ontwerper Cesar Soares: "De eerste keer dat ik de cantinascène in Star Wars: A New Hope zag, was ik pas 12 jaar oud. Ik herinner me dat ik dacht: dit is waar het avontuur begint! Jaren later, toen ik in 2016 Lego Star Wars-ontwerper werd, was dit de eerste set die ik bouwde.

"Met dit ontwerp hebben we externe gebouwen zoals de Jawa-winkel toegevoegd, de details verfijnd en een indrukwekkende 21 minifiguurpersonages gekozen, inclusief geheel nieuwe buitenaardse figuren. Ik vind het geweldig dat alle Star Wars-personages coole achtergrondverhalen hebben, hoe kort ook. ze verschijnen, was het niet eenvoudig om te beslissen welke personages ze in de set wilden opnemen, maar we hopen dat fans het hele model en de reeks helden en schurken geweldig zullen vinden. "

De set is vanaf 16 september beschikbaar voor Lego VIPs en vanaf 1 oktober wereldwijd. De prijs moet nog worden bevestigd.

Geschreven door Dan Grabham.