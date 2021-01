Nerf Rival Curve Shot-blasters kunnen om hoeken vuren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De speelgoedbeurzen van Londen en New York worden meestal elk jaar rond deze tijd gehouden, maar zijn, net als al het andere, getroffen door de pandemie. We kunnen echter nog steeds verwachten dat speelgoedbedrijven voor 2021 nieuw speelgoed demonstreren - waarschijnlijk in hun eigen online presentaties.

Hasbro s Nerf-merk heeft bijvoorbeeld een nieuwe blasterserie onthuld die dit jaar ongetwijfeld een grote hit zal blijken te zijn - als iemand buiten kan komen om met vrienden te spelen. Het Nerf Rival Curve Shot-trio van blasters begint in maart winkels te raken en, zoals de naam al doet vermoeden, kunnen ze om de hoek vuren. Soort van.

Elk van de blasters - de Flex XXI-100, Sideswipe XXI-1200 en Helix XXI-2000 - wordt geleverd met een snuit die kan worden gedraaid om een andere draai aan balachtige rondes te geven. Naast het plaatsen van een linker en rechter bocht op de schoten, kun je ze ook gebruiken om over obstakels te schieten, om iemand te raken die zich achter dekking verschuilt.

De Flex is een blaster in pistoolstijl, de Sideswipe meer als een geweer, terwijl de Helix een pompactie is.

Tot nu toe zijn alleen Amerikaanse prijzen en releasedetails bekendgemaakt: zowel de Flex als de Sideswipe zijn beschikbaar vanaf 1 maart 2021 voor respectievelijk $ 14,99 en $ 24,99.

De Helix is verkrijgbaar vanaf 1 augustus 2021 en kost $ 29,99. Het zal ook exclusief zijn voor Target in de Verenigde Staten.

We zullen ook updaten zodra we Britse details ontvangen.

Geschreven door Rik Henderson.