(Pocket-lint) - De Razor Crest is misschien niet meer te zien in de serie, maar het werd een iconisch Star Wars schip tijdens het eerste seizoen van The Mandalorian.

Nu, Amazon's Black Friday verkoop heeft een kans gebracht om de prachtige Lego kit van dat schip te bezitten met een welkome korting, waardoor de prijs gemakkelijk omlaag gaat.

Dit is een van de beste Star Wars bouwwerken van Lego in de afgelopen jaren, dus zeker een aanrader als je fan bent van de serie.

Met meer dan 1.000 stukjes is dit echt een lompe kit en het afgewerkte schip is lekker groot, zoals je kunt zien op de afbeelding bovenaan dit artikel ten opzichte van enkele minifiguren.

Je moet het schip eerst van binnenuit opbouwen, en de kit bevat ook een belangrijke minifiguur van Grogu (AKA Baby Yoda), die moet doorgaan voor een van de schattigste figuren die Lego ooit heeft gemaakt.

Het is nog steeds niet het goedkoopste stukje Lego dat er is, maar dat is een uitspraak die geldt voor vrijwel elke kit op de markt op dit moment! Andere Lego Black Friday deals kun je hier op onze hub vinden.

