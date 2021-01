Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De functie Family Sharing van Apple is ontworpen om het voor een gezin gemakkelijker te maken om inhoud, aankopen en opslag te delen op meerdere iOS-apparaten en Apple ID-accounts.

Family Sharing werkt op iOS-apparaten en Macs , en het stelt maximaal zes mensen in staat om iTunes-, Apple Books- en App Store-aankopen, een Apple Music-gezinsabonnement , een Apple News + -abonnement, iCloud-opslagabonnement te delen en fotoalbums te delen, een gezinsagenda en locaties, zonder accounts te delen.

Dit is alles wat u moet weten over Apples Family Sharing-functie, inclusief hoe u deze moet instellen, wat het inhoudt, wat wordt gedeeld en hoe u deze kunt gebruiken.

Family Sharing is eenvoudig in te stellen. De persoon die het instelt, wordt wat Apple de Organisator noemt, en hij kan de functies kiezen die uw gezin deelt, en maximaal vijf gezinsleden uitnodigen om lid te worden van hun Family Sharing-groep.

Zodra een uitnodiging is geaccepteerd, ziet dat gezinslid automatisch de configuratie van Family Sharing op zijn apparaat.

Open Instellingen en tik bovenaan op je naam Tik op Family Sharing instellen Klik op Aan de slag Kies de eerste functie die u met uw gezin wilt delen (iOS 11 of hoger) Klik op Doorgaan Kies een gedeelde betaalmethode - deze kaart wordt door gezinsleden gebruikt om te betalen voor aankopen in iTunes, Apple Books en App Store. Klik op Doorgaan Tik op Gezinsleden uitnodigen Voer desgevraagd het beveiligingsnummer van uw gedeelde betaalkaart in en klik op Volgende Er verschijnt een nieuwe iMessage met een link naar de Family Sharing-uitnodiging. Typ de naam of het nummer van de contactpersoon van uw gezinslid en druk op verzenden. Klik op Gereed.

Kies het Apple-menu linksboven in je scherm Open Systeemvoorkeuren Klik op iCloud (of het pictogram Family Sharing als u macOS Catalina gebruikt) Tik op Familie instellen of Familielid toevoegen Voer de naam, het e-mailadres of de Game Center-bijnaam van een gezinslid in Klik op Doorgaan Voer de beveiligingskaart voor uw kaart in om te bevestigen dat u de familieorganisator bent Kies of je een uitnodiging wilt sturen of vraag je gezinslid om het wachtwoord voor hun Apple ID in te voeren

Alle gezinsleden moeten iOS 8 en hoger of OS X Yosemite en hoger gebruiken om de functie Family Sharing beschikbaar te maken.

Elk gezinslid kan slechts in één gezinsgroep tegelijk zijn. Je mag ook maar twee keer per jaar overstappen naar een andere gezinsgroep.

Er is ook een optie om een Apple ID in te stellen voor een kind jonger dan 13 jaar, zodat het deel kan uitmaken van uw Family Sharing-groep. Volg hiervoor de instructies op de ondersteuningspagina van Apple .

Wanneer u Family Sharing voor het eerst instelt als Family Organizer, kiest u welke functies u met uw gezin wilt delen. De opties die voor het eerst verschijnen zijn: Aankopen in iTunes & App Store, Apple Music , iCloud-opslag, Locatie delen en Schermtijd .

Hier is een overzicht van wat het eigenlijk inhoudt om elk van deze functies met uw gezin te delen via Family Sharing.

Gezinsleden kunnen de muziek, films, tv-programmas, boeken en apps die u hebt gekocht, bekijken en downloaden.

Elk gezinslid krijgt onmiddellijk toegang tot betaalde apps die al zijn gekocht door andere gezinsleden. U kunt uw eigen exemplaar van deze apps rechtstreeks naar uw Apple-apparaat downloaden zonder dat u Apple IDs en wachtwoorden hoeft te vragen of te delen. U kunt echter alleen apps delen die ondersteuning bieden voor Family Sharing.

Met een Apple Music Family-abonnement - waarover u in onze afzonderlijke functie kunt lezen - krijgen maximaal zes leden van uw gezin onbeperkte toegang tot Apple Music op hun apparaten voor $ 14,99 / maand of £ 14,99 / maand.

Elk gezinslid krijgt zijn eigen Apple Music-account met een persoonlijke muziekbibliotheek en aanbevelingen, maar de kosten zijn aanzienlijk minder dan zes individuele abonnementen.

Gezinsleden kunnen een opslagplan delen voor ieders fotos, bestanden en back-ups, zodat niet elk lid zijn eigen abonnement hoeft te kopen. Er is keuze uit 200 GB of 2 TB, die beide kunnen worden gedeeld.

Gezinsleden hebben geen toegang tot elkaars bestanden, maar u kunt wel zien hoeveel opslagruimte iedereen gebruikt.

Gezinsleden kunnen elkaars locaties bekijken op Zoek mijn en Berichten . Als u deze functie instelt, kunnen gezinsleden ook de locatie van elkaars apparaten zien in Zoek mijn iPhone.

Als een gezinslid wat privacy van zijn gezin wil, kunnen ze Deel mijn locatie in iCloud-instellingen uitschakelen om hun locatie uit te schakelen totdat ze anders kiezen.

Door de functie Schermtijd in Family Sharing in te stellen, kunt u de schermtijdrapporten van uw kind zien en ouderlijk toezicht instellen vanaf uw iPhone. Deze functie is bedoeld voor degenen die kinderen in hun gezin hebben - u kunt bijvoorbeeld geen tijdslimiet instellen voor een specifieke app voor uw partner, maar wel voor een kind.

Het is ook mogelijk om een ander gezinslid als ouder / voogd te benoemen, zodat u zowel uw kinderen als hun schermtijd in de gaten kunt houden.

Als je Apple-abonnementen hebt, of het nu Muziek, Arcade of News + is, als je eenmaal een abonnement hebt genomen, krijgt iedereen in je gezin toegang via hun eigen apparaten en accounts als deze functie is ingeschakeld.

Iedereen in uw gezin kan vanaf meerdere apparaten kijken en gepersonaliseerde aanbevelingen krijgen op basis van wat ze bekijken.

Alle aankopen van inhoud worden rechtstreeks gefactureerd op de kaart die is geselecteerd toen Family Sharing werd ingesteld, tenzij iemand in uw gezin zijn eigen cadeau of winkeltegoed wil gebruiken. Wanneer deze kaart is ingesteld en de functie voor het delen van aankopen is ingeschakeld, machtigt de Family Organizer dat de kaart door alle gezinsleden wordt gebruikt voor aankopen.

Om het delen van aankopen uit te schakelen, ga je naar Instellingen> Tik op je naam> Tik op Delen met gezin> Tik op de optie Aankopen delen> Schakel Mijn aankopen delen uit.

Er is een Vraag om te kopen-functie, waarvoor de gezinsorganisator aankopen en downloads die door hun kinderen zijn geïnitieerd, moet goedkeuren. Als je kind een app, boek, liedje etc. probeert te kopen, moet hij toestemming vragen, waarna je een melding op je eigen apparaat krijgt.

U moet via deze melding toestemming geven voordat uw kind daadwerkelijk iets kan kopen in de iTunes Store, iBooks Store of de App Store. Vraag om te kopen is standaard ingeschakeld voor kinderen onder de 13 jaar.

De functie Vraag om te kopen kan door de gezinsorganisator worden ingeschakeld voor elk gezinslid jonger dan 18 jaar. Als je Vraag om te kopen uitschakelt voor een gezinslid nadat ze 18 zijn geworden, kun je het niet meer inschakelen.

Om Vraag om te kopen in te schakelen met een iPhone / iPad / iPod Touch: Open Instellingen> Tik op uw naam> Tik op Delen met gezin> Tik op de naam van uw gezinslid> Tik op Vraag om te kopen.

Om Vraag om te kopen in te schakelen met een Mac: Open het Apple-menu> Tik op Systeemvoorkeuren> Tik op iCloud of Family Sharing-pictogram (afhankelijk van software)> Klik op Familie beheren> Selecteer de naam van je gezinslid> Selecteer Vraag om te kopen.

Als gezinsleden reeds gekochte inhoud willen downloaden, hoeven ze alleen maar naar het gedeelte Aangeschaft in de iTunes Store, iBooks Store en de App Store te gaan. Ze moeten dan het gezinslid selecteren wiens verzameling ze willen doorbladeren en vervolgens downloaden.

Mocht Delen met gezin ooit door de organisator worden uitgeschakeld, dan kan elk gezinslid de inhoud behouden die door een ander lid van zijn gezinsgroep is gekocht. In-app-aankopen van een app die oorspronkelijk door iemand anders is gekocht, moeten echter opnieuw worden gekocht.

Gezinsleden kunnen ervoor kiezen om enkele van hun individuele aankopen te verbergen. Als een aankoop verborgen is, kunnen andere gezinsleden deze niet zien of downloaden naar hun apparaat.

Om een aankoop op iPhone / iPad / iPod Touch te verbergen: Open de App Store> Tik op het tabblad Vandaag onderaan het scherm> Tik op je foto in de rechterbovenhoek> Tik op Aangeschaft> Tik op Mijn aankopen> Zoek de app die u wilt verbergen en veeg erover naar links> Tik op Verbergen.

Om een aankoop op Mac te verbergen: Open de App Store> klik op je naam in de zijbalk linksonder> tik op de drie puntjes onder het pictogram van de app die je wilt verbergen> tik op Aankoop verbergen.

Er wordt automatisch een gedeeld fotoalbum gemaakt wanneer u Family Sharing instelt. U kunt dit album gebruiken om fotos, videos en zelfs opmerkingen te delen met uw Family Sharing Group. Alleen fotos en videos die u handmatig toevoegt, worden weergegeven in het familiealbum.

Open de app Fotos > Tik op het tabblad Albums onder aan het scherm> scrol omlaag naar Gedeelde albums> Tik op het album Familie.

Open het Familiealbum> Tik op het tabblad Fotos onder aan het scherm> Tik op de +> Selecteer de fotos of videos die u aan uw Familiealbum wilt toevoegen.

Open het familiealbum> Tik op het tabblad Mensen onder aan het scherm> Schakel meldingen uit.

Open het familiealbum> Tik op het tabblad Mensen onder aan het scherm> Wijzig de instellingen die u wilt wijzigen.

Open het familiealbum> Tik op het tabblad Mensen onder aan het scherm> Tik bovenaan op Mensen uitnodigen ...> Voeg de mensen toe die je wilt toevoegen. Deze mensen kunnen de fotos en videos zien die je in het Familiealbum plaatst.

Open het familiealbum> Tik op het tabblad Mensen onder aan het scherm> Tik op Gedeeld album verwijderen onder aan de instelopties> Verwijderen.

Net als bij het gedeelde fotoalbum in Family Sharing, wordt automatisch een gedeelde agenda gemaakt. Met deze gedeelde agenda kunnen alle gezinsleden evenementen toevoegen en herinneringen instellen. Elk agenda-item of elke herinnering verschijnt op de apparaten van elk gezinslid.

Open de Agenda-app> Tik op Agendas onder aan het scherm. De gezinsagenda verschijnt onder het iCloud-gedeelte.

Open de Agenda-app> Tik op Agendas onderaan het scherm> Scrol omlaag naar de Familie-agenda onder het iCloud-gedeelte> Tik op de I > Tik op Familie bovenaan het scherm en verander de naam van de kalender naar wat je wilt - misschien je achternaam of zoiets.

Open de Agenda-app> Tik op de + in de rechterbovenhoek> Maak de titel, locatie en tijd van je evenement> Tik op Agenda op dat scherm en selecteer Familie of hoe je het ook noemt> Tik op Toevoegen in het rechter bovenhoek.

Open de Agenda-app> Tik op Agendas onder aan het scherm> Scrol omlaag naar de Familie-agenda onder het iCloud-gedeelte of hoe je de naam ook hebt gewijzigd> Tik op I > Tik op Persoon toevoegen > Tik op op de + en typ de naam van de persoon die u aan de agenda wilt toevoegen> Toevoegen.

Open de Agenda-app> Tik op Agendas onder aan het scherm> Scrol omlaag naar de Familie-agenda onder het iCloud-gedeelte of hoe je de naam ook hebt gewijzigd> Tik op I > Tik op de kleur die je wilt delen gezinsagenda om in de Agenda-app te verschijnen> Tik op Gereed.

Open de Agenda-app> Tik op Agendas onder aan het scherm> Scrol omlaag naar de Familie-agenda onder het iCloud-gedeelte of hoe je de naam ook hebt gewijzigd> Tik op I > Schakel Evenementwaarschuwingen uit in het Meldingen als u niet op de hoogte wilt worden gehouden wanneer er een evenement aankomt.

Open de Agenda-app> Tik op Agendas onder aan het scherm> Tik op de cirkel links van de gezinsagenda. Als er een vinkje in de cirkel staat, verschijnen evenementen uit de gedeelde agenda in je Agenda-app, als er geen vinkje is, zullen ze dat niet doen.

Open de Agenda-app> Tik op Agendas onder aan het scherm> Scrol omlaag naar de Familie-agenda onder het iCloud-gedeelte of hoe je de naam ook hebt gewijzigd> Tik op I > scrol omlaag naar Agenda verwijderen .

Open Instellingen> Tik op uw naam> Tik op het tabblad Gezinsdeling> Tik op Gezinslid toevoegen> Kies Uitnodigen via iMessage, Persoonlijk uitnodigen of Maak een kinderaccount aan.

Open Instellingen> Tik op uw naam> Tik op het tabblad Family Sharing> Tik op het gezinslid dat u uit uw Family Sharing-groep wilt verwijderen (we vragen niet waarom)> tik op Verwijderen.

Open Instellingen> Tik op je naam> Tik op het tabblad Gezinsdeling> Tik op de functie die je wilt in- of uitschakelen in het gedeelte Gedeelde functies> Schakel de functie in of uit.

Open Instellingen> Tik op uw naam> Tik op het tabblad Family Sharing> Tik bovenaan op uw naam> Druk op Stop Family Sharing> Bevestig Stop Sharing.

Geschreven door Britta O'Boyle.