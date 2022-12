Hoe een Amazon Echo instellen voor een kind

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Amazon's Alexa heeft een behoorlijke impact op onze huizen en vanaf het begin vonden kinderen het heel gemakkelijk - en leuk - om met Amazon's digitale assistent om te gaan.

Omdat de Echo Dot zo betaalbaar is, is het een gemakkelijke optie om een Echo beschikbaar te maken voor uw kinderen - misschien in een slaapkamer of in een speelkamer, afhankelijk van hun leeftijd.

Maar er zijn een paar dingen die u moet overwegen en een paar tweaks die u moet maken - en er is een verschil tussen de VS en andere regio's waar andere toestellen beschikbaar zijn.

Moet je een Echo Dot Kids aanschaffen?

Amazon biedt een kinderspecifieke versie van de Echo Dot. Deze wordt niet alleen geleverd met 2 jaar garantie, maar biedt ook een 1-jarig abonnement op Amazon Kids+, Amazons abonnementsdienst voor kinderen, waardoor toegang tot kinderspecifieke content mogelijk is.

Zelfs als u die versie van de Echo Dot niet koopt, kunt u Amazon Kids inschakelen voor dat individuele apparaat en uw Echo Dot beheren via het ouder dashboard online - wat de controle een stuk eenvoudiger maakt. Je kunt het Amazon ouder dashboard hier vinden.

Hou het op je rekening

Allereerst, of u nu een abonnement op Amazon Kids+ hebt of niet, wat belangrijk is, is dat u al uw apparaten, inclusief die welke door uw kinderen worden gebruikt, op uw Amazon-account hebt. Dat betekent dat ze allemaal worden bestuurd via één Alexa-app en dat ze allemaal samenwerken - en een van de voordelen van het hebben van meerdere Echo-apparaten is dat je bijvoorbeeld aankondigingen kunt gebruiken om kinderen te bellen voor maaltijden, waar ze zich ook in het huis bevinden.

Amazon Kids inschakelen

Hoewel er opties zijn om controles in te schakelen in uw Amazon-account die uw Echo-apparaten kindvriendelijker maken, is er ook de optie om Amazon Kids in te schakelen op een specifiek apparaat. Dit betekent dat die Echo de meeste van deze maatregelen heeft ingeschakeld - het is eigenlijk een snelle route naar het ouderlijk toezicht voor een apparaat.

Dit is vooral handig als je een Echo in de kamer van een kind zet en je kunt de optie vinden in de apparaatinstellingen in de Alexa-app. Ga naar apparaten > Echo & Alexa en tik vervolgens op de Echo van het kind. Tik vervolgens op het instellingenmenu in de rechterbovenhoek en scroll naar beneden naar Amazon Kids. Eenmaal ingeschakeld, is het in wezen een snelle weg naar het Parent Dashboard, zodat u de instellingen voor dat apparaat kunt controleren.

Hieronder laten we u echter ook zien hoe u die instellingen handmatig kunt inschakelen.

Uw Echo-apparaat een andere naam geven

Zodra je het Echo-apparaat hebt ingesteld, kun je het gemakkelijk een andere naam geven. Ga gewoon naar de Alexa-app en naar de instellingenpagina voor dat individuele apparaat. (Tik op apparaten > Echo & Alexa en vervolgens op het apparaat dat u wilt wijzigen > Instellingen).

Hier vindt u de bovenste optie voor het hernoemen van dat individuele apparaat. Dit is om een aantal redenen de moeite waard. Ten eerste wordt het kind zo eigenaar van het apparaat, dus in plaats van "Chris' derde Echo Dot" krijgt het zijn naam.

Dit komt je eigenlijk ten goede, omdat je gemakkelijk kunt zien welk apparaat het is op de lijst - en als je een volledig huis van Echo-apparaten hebt, is dat belangrijk, zodat je snel kunt volgen wat het doet. Als alternatief zou je het "speelkamer" of iets dergelijks kunnen noemen, afhankelijk van je opstelling.

Expliciete filter inschakelen

De "expliciete filter" moet voorkomen dat er liedjes worden afgespeeld met expliciete teksten. Je kunt het niet toepassen op individuele apparaten, maar als je kinderen in huis hebt, is het zinvol om het filter toe te passen op alle apparaten, om te voorkomen dat je af en toe een Ariana Grande F-bom hoort tijdens het feestje van je 5-jarige.

Open in de Alexa-app het menu en ga naar Instellingen > Muziek & Podcasts. Hier vind je de muziekbediening en bovenaan staat het Profanity Filter. Tik door en zet het aan.

Dit geldt alleen voor diensten die dit ondersteunen - Spotify, Amazon Music en Apple Music - hoewel niet altijd alle nummers op die diensten worden gedetecteerd, alleen die met expliciete teksten. Vaak wordt de "radio"-versie afgespeeld, maar het is nog steeds mogelijk dat expliciete nummers er doorheen glippen.

Er is ook de optie om het expliciete filter per stem uit te schakelen (voor het geval je plotseling behoefte hebt aan vloekende muziek?) - maar dit kun je het beste uit laten staan.

Eén ding is belangrijk: diensten als TuneIn ondersteunen geen expliciete tekstfiltering (omdat het radio is) - dus als je naar een live-uitzending luistert of na de waterscheiding, is het goed mogelijk dat een enthousiaste artiest of presentator wat kleurrijke taal gebruikt.

Stemaankoop uitschakelen

Dit is een van de dingen die je moet doen zodra je een Echo krijgt, omdat iedereen die met je Echo kan praten, dingen kan kopen van je Amazon-account. Als je kinderen hebt, wil je zeker niet dat ze een hele reeks spullen kopen zonder dat je het weet.

Nogmaals, dit is een algemene Alexa-accountinstelling, dus open de Alexa-app en open het menu. Ga dan naar Instellingen > Accountinstellingen > Spraakinkoop.

Het is een toggle-optie en je zou kunnen kiezen voor PIN-bescherming, maar het is veiliger om het gewoon uit te schakelen - per slot van rekening is de beste manier om te browsen en te kopen bij Amazon het gebruik van de app.

Uw stemgeschiedenis op Alexa bekijken

Oké, dit is een beetje enger. Als Alexa steminteracties vastlegt, kunt u ze bekijken. Dat betekent dat u, als u dat wilt, kunt controleren wat Alexa zou kunnen hebben gevraagd. Als u bezorgd bent dat het feestje van uw kinderen uitdraait op iets ongepasts - waarbij Alexa betrokken is - dan hebt u spraakopnames die u kunt bekijken.

Je kunt dit doen vanuit de Alexa-app, maar het is makkelijker op het grotere scherm in je browser op amazon.co.uk/mycd of amazon.com/mycd en dan klikken op Privacyinstellingen en dan Alexa Privacy. Hier kun je sorteren op aangepaste datumbereiken.

Bepaal welke mededelingen je wilt

Communicatie omvat Aankondigingen, Alexa Bellen en berichten, en Drop In. Aankondigingen zijn eigenlijk handig in een gezinswoning omdat je kunt zeggen "Alexa zendt uit 'het is tijd voor het eten'" en het bericht wordt aangekondigd op alle apparaten.

Maar je wilt misschien niet dat je kinderen de Drop In-functie kunnen gebruiken waarbij ze automatisch een tweegesprek met contactpersonen kunnen beginnen. In de Alexa-app kunt u Drop In voor elk apparaat uitschakelen - en u kunt het ook voor uzelf uitschakelen, zodat u Drop In nooit kunt accepteren, wat betekent dat anderen niet op u kunnen Drop In. De instellingen zijn te vinden in Communiceren > Contacten > Mijn communicatie-instellingen. Hier kun je Drop In voor jezelf uitschakelen.

Om de dienst op een bepaald apparaat uit te schakelen - zoals een Echo in de kamer van een kind - ga je naar dat apparaat in de Alexa-app en voer je in de apparaatinstellingen Communicatie in. Hier kunt u aankondigingen en Drop In regelen.

Verder zou je de positie met contacten in het algemeen kunnen overwegen. De Alexa-app op je telefoon vraagt om toegang tot je contacten, zodat het vervolgens kan bellen of berichten kan sturen vanaf je Echo-apparaat. Als je Alexa Calling niet gebruikt, trek deze toestemming dan in en Amazon heeft dan geen toegang tot je contacten - wat betekent dat je kinderen niet per ongeluk mensen uit je contactenlijst kunnen bellen.

Gebruik Niet storen

Amazon biedt een Do Not Disturb-functie, waarbij je ervoor kunt zorgen dat er niets op dat apparaat afgaat. Er is ook de optie om het te plannen, dus als je een Echo in de kamer van een kind hebt, kun je ervoor zorgen dat ze niet worden gestoord tussen bepaalde uren. Dit geldt echter alleen 's nachts - je kunt DND bijvoorbeeld niet plannen tijdens dutjes.

Ga naar de apparaatinstellingen voor de individuele Echo en u kunt het tijdslot selecteren dat u wilt inschakelen.

Verantwoordelijk blijven

Voor velen zal het cadeau van een Echo-apparaat leiden tot urenlang vermaak. Het biedt toegang tot veel muziek, antwoorden op vragen en ook wat smart home controle - maar als ouder moet je nog steeds de controle hebben. Bij gebrek aan een volledige vergrendeling van de kindermodus, ben je als ouder nog steeds verantwoordelijk voor wat je kinderen doen als ze Alexa gebruiken.

Met de bovenstaande tips voor kinderen met Alexa kunt u sommige aspecten van het gebruik controleren, maar kinderen gaan op onderzoek uit en zoals bij elk op internet aangesloten apparaat moet er een zekere mate van ouderlijk toezicht zijn om ervoor te zorgen dat zij zich gedragen.

Soms moet u gewoon de stekker eruit trekken, of uw router zo instellen dat het apparaat op bepaalde tijden wordt geblokkeerd als het uit de hand loopt.

