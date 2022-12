Hoe stel je een Amazon Kindle in voor kinderen: Amazon Kids en Kids+ uitgelegd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Amazon Kindle heeft zich gevestigd als een toonaangevend leesapparaat en waar je lezen hebt, heb je hopelijk gretige kinderen.

Hoewel echte boeken, op papier, en het gebruik van openbare bibliotheken iets zou moeten zijn dat alle kinderen ervaren, valt niet te ontkennen dat een Kindle iets te bieden heeft.

Maar een Kindle-apparaat, gekoppeld aan een Amazon-account, biedt heel wat connectiviteit die je waarschijnlijk niet wilt dat je kind heeft. Om te beginnen is er een webbrowser, en mogelijk ook uw Amazon-account, waarmee uw kind in alle vrijheid boeken kan kopen.

Of u nu speciaal voor een kind een nieuwe Kindle koopt of hem een Kindle laat gebruiken die u al hebt, hier leest u waar u op moet letten als u een Kindle voor uw kinderen instelt. We hebben het hier specifiek over Kindle-ebooklezers en niet over Fire-tablets, hoewel in veel gevallen dezelfde informatie van toepassing is. Er is ook een specifieke Kindle Kids Edition en Kindle Paperwhite Kids, waarover hieronder meer.

Account beslissingen

Een Kindle moet geregistreerd zijn bij een Amazon-account - zo krijg je de inhoud erop.

Als u speciaal voor een kind een nieuwe Kindle koopt, dan moet u beslissen of u het aan hun eigen Amazon-account wilt koppelen, of aan uw account.

Een persoonlijke account?

Als het kind/Kindle een persoonlijke account heeft, dan heeft die account zowel een e-mailadres als een betaalmethode nodig, wat u waarschijnlijk niet wilt. U zou echter kunnen kiezen voor een pre-paid creditcard.

Op die manier kunt u een klein bedrag hebben voor enkele eerste boekenaankopen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken dat uw bankrekening erdoor leegloopt. U kunt die prepaidkaart altijd opwaarderen voor toekomstige aankopen, maar dat is een nogal ingewikkelde aanpak.

Houd het op uw rekening

Als u ervoor kiest om de Kindle op uw account te hebben (of een kind uw Kindle/oude Kindle/een Kindle Kids Edition te laten gebruiken), dan moet u ervoor zorgen dat u ouderlijk toezicht gebruikt om ervoor te zorgen dat ze niet op uw account uitgeven, wat de dingen veel eenvoudiger maakt. Er is Amazon Kids en Kids+ - voorheen Fire for Kids of FreeTime genoemd - om ook te overwegen.

Zo heeft Amazon deze regeling echt ontworpen, speciaal om kinderen in een Amazon huishouden tegemoet te komen.

Ouderlijk toezicht

Kindle heeft veel ouderlijk toezicht en dat is een goed begin. Als u uw kind een Kindle geeft, kunt u ervoor kiezen de belangrijkste toegangspunten tot het internet af te sluiten: webbrowser, Kindle Store en Cloud.

Elk van deze kan worden uitgeschakeld, waarbij ouderlijk toezicht een wachtwoordbeveiliging krijgt. Dat betekent dat u bijvoorbeeld de webbrowser en Kindle Store op dat apparaat kunt uitschakelen, maar de toegang tot Cloud kunt behouden. Cloud is waar uw Kindle-aankopen worden opgeslagen wanneer ze niet naar een apparaat worden gedownload - het is uw volledige online catalogus van inhoud.

U kunt alles uitschakelen, zodat u weet dat uw kind alleen toegang heeft tot de inhoud op het apparaat en niet op onderzoek uit kan gaan. De Kindle is nog steeds verbonden met het internet, er zijn alleen geen toegangspunten van het apparaat.

Dit is een betere optie dan het simpelweg inschakelen van de vliegtuigmodus, omdat boeken nog steeds worden gesynchroniseerd, en wat belangrijk is, u kunt nog steeds boeken naar de Kindle sturen vanuit de Kindle Store op de browser van uw computer of telefoon. U kunt ook documenten naar de Kindle sturen via het e-mailadres dat aan uw Kindle-apparaat is toegewezen, bijvoorbeeld cursuspakketten van school.

Dit betekent dat u de Kindle in de handen van uw kind kunt leggen en boeken kunt kopen en ze op hun apparaat kunt laten bezorgen om te lezen. Ze verschijnen gewoon op de startpagina.

Het probleem met dit alles is dat - als uw Kindle is geregistreerd op uw account - alle boeken die u bezit of koopt dan beschikbaar zijn om te downloaden naar de Kindle van uw kind via de bibliotheek, en dat is waar Amazon Kids om de hoek komt kijken.

Amazon Kids

Amazon heeft een systeem voor kinderen genaamd Amazon Kids. Dit is in wezen een speciaal voor hen afgesloten gebied. Met Amazon Kids kunt u "uw" volwassen/ouderlijke kant van het apparaat volledig aansluiten en "hun" kinderkant veilig afsluiten met alleen geschikte inhoud zichtbaar.

De naam is in 2020 veranderd in Amazon Kids, nadat het eerder Fire for Kids of FreeTime heette.

Met Amazon Kids kunt u een kinderaccount (of -accounts) aanmaken en boeken uit uw collectie aan hen toewijzen. Met Kids koopt u die boeken op uw account en deelt u ze, in plaats van ze te kopen via een Amazon-account op naam van uw kind.

Belangrijk is echter dat als je eenmaal in Amazon Kids bent, je een wachtwoord nodig hebt om eruit te komen, dus het is een veilig gebied voor je kind.

Vanuit Amazon Kids werkt de navigatie zoals elders, dus je kunt nog steeds naar huis, zoeken en wat instellingen wijzigen, maar het zit allemaal achter die veiligheidsbarrière. Er zijn prijzen en je hebt een leesdoel om kinderen aan te moedigen regelmatig te lezen, als je een kind hebt dat beter werkt met dit soort motivaties.

De voortgang van de boeken wordt ook apart van uw lezen bijgehouden. Als u bijvoorbeeld allebei De Hobbit wilt lezen, wordt de voortgang van uw kind apart van die van u bijgehouden. Als u gewoon dezelfde account zou gebruiken en hetzelfde boek zou lezen, zou het voortdurend proberen dat boek te synchroniseren met de verst gelezen pagina, wat niet ideaal is als twee verschillende mensen het lezen.

Belangrijk is dat u, in tegenstelling tot het alleen vergrendelen van een apparaat met de bovenstaande instellingen voor ouderlijk toezicht, die inhoud nog steeds moet toewijzen aan Amazon Kids voor uw kind - en dit is een belangrijk punt. Vanuit praktisch oogpunt kunt u inhoud naar een Kindle-apparaat sturen vanuit een browser - dus als u aan het winkelen bent in de Kindle Store wanneer u iets koopt, kunt u ervoor kiezen om het naar dat apparaat te sturen.

Het is echter alleen dan op dat apparaat, niet in het Kids gedeelte voor een kind. Dat moet dan op het apparaat zelf gebeuren door de ouder. Je moet uitloggen uit het kindergedeelte, de boeken uit de bibliotheek selecteren die je wilt toevoegen aan Amazon Kids en dan terugkeren naar het Kids gedeelte om al die boeken weer in een veilige omgeving te zien.

Op een slimme manier kunt u Amazon Kids aanzetten op een apparaat en het de meeste tijd in die staat laten. Door de Kindle opnieuw op te starten vanuit met in het Kids gedeelte, keert het terug naar Kids: de enige uitweg is het wachtwoord inpluggen.

Het andere punt om op te merken over het instellen van Amazon Kids, is dat je in feite die kinderen aanmaakt als gebruikers op je account - en die kunnen dan ook worden gebruikt op andere Amazon-apparaten, zoals de Fire-tablet.

We hebben al gezegd dat er twee versies van de Kids service zijn - en Kids+ geeft uw kind toegang tot een reeks door Amazon geselecteerde inhoud binnen een passende leeftijdscategorie, zodat dat kind zijn eigen boeken kan vinden en selecteren. Dit maakt het makkelijker omdat u dan geen titels hoeft toe te wijzen aan dat kind om te lezen - maar hoewel de inhoud veilig is, weet u niet of het inhoud is die uw kind ook echt wil lezen - we praten daar hieronder wat meer over.

Huishoudens en familiebibliotheek

Familiebibliotheek is een Kindle-functie waarmee u inhoud kunt delen met familieleden. Het is een handige manier om de inhoud die je hebt te delen of te beheren, en je hoeft het maar één keer te kopen.

Voor een familiebibliotheek moet u een huishouden aanmaken. Dit kan bestaan uit twee volwassenen, elk met een eigen Amazon-account, en maximaal vier kinderen. Deze kinderaccounts worden ingesteld met Amazon Kids.

Omdat een huishouden niet meer dan twee Amazon-accounts kan accepteren (notioneel twee ouders) is het een nadeel om een Kindle met een eigen Amazon-account te hebben, omdat die derde account niet kan worden ondergebracht en je geen inhoud kunt delen via de Familiebibliotheek. (Natuurlijk zullen niet alle huishoudens twee ouders hebben, of misschien geen twee ouders die inhoud willen delen).

Als u echter eenmaal een familiebibliotheek hebt ingesteld, kunnen de twee volwassen accounts de inhoud beheren waartoe de kinderen toegang krijgen. Dat betekent dat de ene volwassene de inhoud kan kopen en de andere de inhoud van zijn eigen account kan toevoegen of verwijderen als dat nodig is.

Als je eenmaal volwassenen en kinderen in een huishouden hebt, is het heel eenvoudig om de inhoud via een browser te beheren. In uw accountinstellingen > Beheer uw inhoud en apparaten kunt u al uw Kindle-boeken zien en wie in uw huishouden toegang heeft tot die boeken.

Hoe zit het met de Amazon Kindle Kids Edition?

Amazon heeft de Kindle Kids Edition gelanceerd volgens het model dat het heeft gebruikt voor zijn Fire Kids Edition tablet - het is een standaard Kindle, met een hoesje, 2 jaar garantie en een 1-jarig Amazon Kids+ abonnement.

Het apparaat zelf is het instapmodel van de Kindle en er zijn geen softwareverschillen met andere Kindles - het gebruikt allemaal dezelfde softwarefuncties als waar we het hierboven over hebben gehad. Dat betekent dat u mogelijk wat geld kunt besparen door te kiezen voor deze Kindle in plaats van de specifieke Kids Edition - die is ongeveer $/£20 goedkoper.

Wat de Kids Edition echter doet, is deze extra's bundelen. De case is waarschijnlijk ongeveer $/£20 waard, terwijl de no-quibble garantie van belang zal zijn als je kinderen hebt die het waarschijnlijk zullen breken. Dan heb je Amazon Kids+, waarmee je een 1-jarig abonnement op kindercontent krijgt. Dit kost meestal $ 4,99 of £ 3,99 per maand - dus als dat de manier is waarop u wilt gaan, is er enig voordeel in het kopen van de Kids Edition bundel.

Amazon Kids+

Naast de hardware en de software op deze apparaten is er ook een abonnementsoptie die Amazon aanbiedt. Amazon Kids+ is als het ware een aanvulling op de inhoud van uw Kindle en geeft u toegang tot een reeks boeken voor uw kind die geschikt zijn voor hun leeftijd.

Er zijn kosten aan verbonden - en de kosten variëren naargelang je een Prime-abonnee bent of niet. Oorspronkelijk was er een goedkopere optie voor één kind, maar Amazon heeft het aanbod nu gestabiliseerd voor maximaal vier kinderen, met een eenvoudiger prijsstructuur.

Het grote voordeel van deze abonnementen is dat zij het kind toegang geven tot deze inhoud, zodat het kan bladeren en dingen kan vinden om te lezen. Als je een ouder kind hebt, betekent dit dat je niet alle boeken hoeft te zoeken, ze te kopen en je kind dan toegang te geven - ze kunnen gewoon op hun gemak dingen vinden om te lezen.

Het beste van deze abonnementen is dat ze universeel van toepassing zijn op zowel Kindle- als Fire-tablets (dus op de tablet heb je toegang tot films of games die leeftijdsgeschikt zijn) en je kunt ze dan in principe laten zitten.

Wat is de beste Kindle-instelling voor kinderen?

De verschillende opties en benaderingen betekenen dat de instellingen kunnen worden afgestemd op de leeftijd van uw kind en hoeveel autonomie u wilt dat ze hebben. Voor de jongere kinderen zult u willen dat hun Kindle is geregistreerd bij uw Amazon-account, maar met alle ouderlijk toezicht ingeschakeld, zodat er geen toegang is tot uw account, Cloud of de webbrowser.

Dan wilt u Amazon Kids gebruiken voor dat kind. Als zij hun "eigen" Kindle-apparaat krijgen, kunt u op afstand bepalen tot welke inhoud zij toegang krijgen. U kunt boeken cadeau doen door ze gewoon te kopen en ze aan hun apparaat toe te wijzen, maar u moet ze dan handmatig toevoegen aan het gedeelte voor het kind op het apparaat zelf.

U behoudt te allen tijde de controle over de inhoud en kunt gemakkelijk boeken verwijderen waar ze klaar mee zijn of waar ze uit gegroeid zijn. Belangrijk is dat als u het boek koopt via uw account, het uw inhoud is en u het kunt delen met jongere gezinsleden. Ook als een kind ouder wordt, kunt u met behulp van een Household in de toekomst nog steeds oudere inhoud delen die u misschien voor uzelf hebt gekocht.

Bovendien, als je fervente lezers in het gezin hebt, is een abonnement op de Kids+ dienst de moeite waard. Kinderboeken zijn duur en zij lezen ze vaak in een dag of zo uit - de voortdurende toegang tot veel boeken is dus een duidelijk voordeel.

De meeste functies zijn beschikbaar op recente Kindle-modellen, maar helaas nog niet via de Kindle-apps en sommige oudere apparaten. U kunt de volledige compatibiliteit hier controleren.

Geschreven door Chris Hall.