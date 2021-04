Met de nieuwste Adidas-samenwerking van Lego kun je een paar Ultraboost-schoenen aanpassen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Lego heeft een nieuwe samenwerking met Adidas aangekondigd, waardoor je een paar Ultraboost-schoenen kunt aanpassen - ze worden geleverd met een selectie platen zodat je de drie Adidas-strepen naar wens kunt aanpassen. En niets houdt u natuurlijk tegen om meer stenen toe te voegen.

De Ultraboost DNA x Lego Plates-schoenen volgen op een aantal schoenen voor kinderen ( waarvan we er één voor volwassenen zouden willen maken) en de Lego x Adidas XZ 8000-schoenen .

Net als bij die laatste schoenen, verwacht je dat de $ 200 / £ 140 Ultraboosts binnen enkele seconden uitverkocht zijn en zoals gewoonlijk denken we dat ze waarschijnlijk in de handen van scalpers zullen belanden in plaats van echte fans. Het gebrek aan de wens van merken om iets te doen om ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt, wordt voor velen enigszins frustrerend.

Maar door dure Lego-schoenen in beperkte oplage voor volwassenen uit te brengen in plaats van een algemenere release, laat Adidas zien dat het weet dat er vraag is en dus een hogere prijs kan rekenen.

De nieuwe aanpasbare Ultraboost DNA x LEGO Plates hardloopschoenen. Inclusief LEGO platen. #adidasxLEGO pic.twitter.com/HvhYOZex6n - LEGO (@LEGO_Group) 7 april 2021

Er zijn ook een paar andere details, evenals de aanpasbare strepen - de tong heeft een Lego-logo terwijl de show gedeeltelijk bedekt is met details in Lego-steenstijl. De binnenkant van de schoen is felgeel.

Geschreven door Dan Grabham.