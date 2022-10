Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - BYJU'S heeft de prijs van meerdere Osmo-games en kits voor vroeg leren verlaagd voor Amazon's Prime Early Access Sale. Het biedt ook geweldige aanbiedingen op zijn eigen merk Disney kits.

Osmo is een leersysteem voor jonge kinderen dat apps voor tablets - zoals de Amazon Fire Tablet en iPad - combineert met accessoires en fysieke objecten die kunnen worden gebruikt voor interactie met wat er op het scherm staat.

U hoeft alleen de tablet zelf te leveren, met verschillende kits voor verschillende apparaten. Starterskits bevatten een reflector om over de camera van de tablet te plaatsen, die dan de voorwerpen op een tafel ervoor ziet.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Er is tot 40 procent korting op Osmo-producten in de VS, terwijl de vergelijkbaar ontworpen BYJU'S Learning featuring Disney kits tot 30 procent korting hebben.

Hier zijn enkele van onze hoogtepunten in de uitverkoop.

Osmo Little Genius Starter Kit voor Fire Tablet - bespaar 40% De Little Genius Starter Kit is voor de leeftijd van 3 tot 5 jaar en wordt geleverd met de Early Math Adventure Kit. Het is ook beschikbaar voor iPad met dezelfde grote korting. Normaal € 119, nu slechts € 71,40. Aanbieding bekijken

Osmo Coding Starter Kit voor iPad - bespaar 30% Zet uw kinderen op weg naar zelfstandig coderen met deze kit die de basis leert - met de nadruk op "leuk". Het is ook verkrijgbaar voor de Fire Tablet. Normaal $99,99, nu slechts $59,99. Aanbieding bekijken

Er zijn tal van andere Osmo en BYJU'S deals beschikbaar gedurende de Prime Early Access Sale. Je kunt ze bekijken via de Osmo-hub op Amazon in de VS tot het einde van spelen 12 oktober 2022.

Geschreven door Rik Henderson.