(Pocket-lint) - Als je denkt dat Lego de enige is geweest om erachter te komen dat het absoluut geld kan binnenhalen door sets uit te brengen op basis van geliefde popcultuurfranchises van de afgelopen jaren, dan heb je het mis - Playmobil is zich duidelijk goed bewust van de trend zelf.

Het heeft zojuist een nieuwe Star Trek-set onthuld die vanaf september op zijn website kan worden besteld, ter viering van het 55-jarig jubileum van de originele show. De set bevat het originele ruimteschip Enterprise, samen met de iconische bemanning erin.

Je kunt de bovenkant van het schip verwijderen om de brug te zien, compleet met een scherm met een Klingon-schip waar de bemanningsleden zich zorgen over kunnen maken. Er zijn cijfers voor alle Captain Kirk, Uhura, Sulu, Chekov, Dr. McCoy, Mr. Spock en Scotty.

De fotos geven je geen goed gevoel voor schaal, maar het is een enorme set, met het schip dat een meter lang inklokt, en het heeft ook werkende lichten en geluiden, met een oplaadbare batterij om alles van stroom te voorzien.

Dat betekent dat het niet verrassend goedkoop zal zijn – de set kost $ 499,99 in de VS en £ 449,99 in het VK, dus het is misschien niet iets om te grijpen voor je kinderen. Als je echter een grote Star Trek-fan bent, kan het een mooie aanvulling zijn op je verzameling.

