Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een auteur die een boek heeft geschreven over de digitale gewoonten van kinderen, is van mening dat het gebruik van internet en sociale media deel moet uitmaken van het nationale leerplan voor Britse scholen.

Het is net zo belangrijk, zo niet belangrijker, dan seksuele voorlichting, beweert hij.

In een gesprek met Pocket-lint voor de laatste aflevering van de Pocket-lint Podcast , onthulde auteur Robert Wigley, die met de Britse regering heeft gewerkt als onderdeel van zijn dagelijkse baan als voorzitter van UK Finance, de bevindingen van zijn onderzoek naar de digitale gewoonten van Generation Z - niet in de laatste plaats zijn eigen puberzonen .

Het gebrek aan digitaal onderwijs op curriculmaniveau baart hem zorgen: "We moeten het onderwijssysteem zien erkennen dat kinderen nu hun persoonlijkheid ontwikkelen in een online wereld", zei hij.

"En dus, net zoals we ze seksuele voorlichting geven op school als onderdeel van het nationale curriculum, denk ik dat we verantwoord internetgebruik ook nodig hebben als onderdeel van het nationale curriculum. Ik zou zelfs zeggen dat het een veel meer alomtegenwoordig noodzakelijke vaardigheid is eerder in je kindertijd dan, eerlijk gezegd, seksuele voorlichting is.

"Ik denk dat de overheid hier de verantwoordelijkheid heeft om een soort van onderwijs voor verantwoord internetgebruik te introduceren. En, waarschijnlijk een beetje zoals veel scholen buitenstaanders binnenhalen om seksuele voorlichting te geven, omdat het vrij gecompliceerd is - het is gevoelig en genuanceerd - ik denk dat dit zou kunnen het zelfde zijn."

Het is niet alleen aan de overheid om ervoor te zorgen dat uw kind veilig online is, er zijn ook stappen die u in de tussentijd zelf kunt nemen: "Ik denk dat ouders een beetje op de hoogte moeten zijn van het feit dat wanneer we met onze kinderen omgaan , we hebben de neiging om met ze te praten over hun offline dag, we verdiepen ons niet veel in hun online dag. Dat is een vergissing, "legt Wigley uit.

"Ik beweer niet dat ik een geweldige ouder ben, maar ik weet dat als ik met mijn zoon praat, hij me zal vertellen dat hij naar buiten ging om te voetballen, dat hij in de tuin is of wat dan ook. Wat hij niet zal doen is het vertellen wat hij aan het doen was in de drie uur dat hij op Snapchat en Instagram zat tussen 11 uur s avonds en twee uur s ochtends. Dat is een vergissing van mijn kant dat ik het hem niet heb gevraagd. Je kunt dat doen, denk ik, zonder nieuwsgierig te zijn. "

Je kunt het hele interview horen, inclusief Wigleys gedachten over mogelijke toekomstige digitale wetgeving, als onderdeel van de Pocket-lint Podcast aflevering 105 .

Zijn boek - Born Digital: The Story of a Distracted Generation - is nu ook beschikbaar.

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 7 December 2020 Ah, het is weer het seizoen. Het seizoen van kerstuitverkoop!

squirrel_widget_4701378

Geschreven door Rik Henderson.