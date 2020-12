Het populairste kerstspeelgoed en -techniek van de afgelopen decennia

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het lijkt erop dat er elk jaar een nieuw rage-speeltje op de markt komt net op tijd voor Kerstmis en met een grote vraag en beperkte voorraad, zitten de winkels vol met ouders die vechten om het laatste van de plank te krijgen.

In de afgelopen 40 jaar is er bijna altijd een reeks populair speelgoed geweest dat ouders evenzeer heeft gekweld als een plezier voor de kinderen.

Het geluk dat komt als dat cadeau van onder de boom wordt gehaald en uitgepakt, valt niet te ontkennen, maar het gedoe om het daar te krijgen, heeft misschien meer gebroken dan een bankrekening.

Ga met ons mee op een rondreis door de afgelopen vier decennia om u het populairste speelgoed voor de kerstperiode te laten zien.

1977 - Star Wars-speelgoed

41 jaar geleden dit jaar, met de release van de originele Star Wars-film, kwam er een golf van merchandising met deze Kennar-actiefiguren. Meer dan 100 van dit Star Wars-speelgoed werden gemaakt tussen 1977 en 1985, maar in het eerste jaar van uitgave vlogen ze van de planken. Actiefiguren staan bekend om hun populariteit en sindsdien hebben ongerepte boxmodellen krankzinnige prijzen opgebracht op veilingen.

1978 - Simon

In 1967 werd het eerste prototype voor een multiplayer-videogamesysteem ontwikkeld door Ralph Baer en zijn collegas bij Sanders Associates Inc. 11 jaar later zou diezelfde uitvinder een van de meest populaire kinderspellen van die tijd maken - "Simon" was het resultaat. Dit spel is geïnspireerd op het kinderspel "Simon Says" en had een eenvoudig uitgangspunt: elk van de vier gekleurde knoppen moest in volgorde worden ingedrukt om overeen te komen met het deuntje dat door Simon werd gespeeld. Als je het verkeerd doet, verlies je. In 1978 veroverde dit eenvoudige spel de wereld stormenderhand.

1979 - Atari VCS

Hoewel het oorspronkelijk in 1977 werd uitgebracht, begon het pas twee jaar later dat het Atari Video Computersysteem (later bekend als de Atari 2600) populair begon te worden. Met de kerst van 1979 werd deze console verkocht als warme broodjes dankzij de exclusieve inhoud en dat jaar werden er een miljoen verkocht. De populariteit bleef groeien in de jaren die volgden, met deze Atari-console die in 1982 10 miljoen exemplaren verkocht.

1980 - Rubicks Cube

In 1974 vond een Hongaarse beeldhouwer en architectuurprofessor met de naam Ernő Rubik een 3D-puzzel uit die uiteindelijk bekend zou worden als de Rubiks Cube. Dit bescheiden speeltje bleek waanzinnig populair in 1980 toen het serieus op de markt werd gebracht. In 1983 werden naar schatting 200 miljoen Rubiks Cubes wereldwijd verkocht.

Interessant is dat de originele Rubiks Cubes 11 randen hadden die onafhankelijk konden worden omgedraaid, wat resulteerde in 43 quintilllion mogelijke combinaties. In 2007 vonden universitaire onderzoekers een manier om de puzzel in slechts 26 zetten op te lossen - een indrukwekkende prestatie.

1981 - Smurfen

De Smurfen waren slimme kleine blauwe wezens die in wilde paddenstoelen in het bos leefden. De Smurfen begonnen in 1958 en verschenen oorspronkelijk in stripboeken, maar vonden later hun weg op tv en in videogames, poppen en meer. Het waren de televisieshows die het merchandising-spervuur serieus begonnen en Smurfensspeelgoed stond in 1981 hoog op kerstlijsten over de hele wereld.

1982 - BMX

BMX was een rage die begon in de vroege jaren zeventig toen kinderen begonnen te racen met hun motor in een stijl die was geïnspireerd door motorcrosssterren uit die tijd. Het fenomeen BMX-racen was geboren en de BMX-fiets groeide en groeide in populariteit.

1983 - Cabbage Patch Kid

Cabbage Patch Kids was het onmisbare speelgoed voor kinderen van 1983 en misschien wel het eerste speelgoed op deze lijst dat resulteerde in verschillende gevechten die uitbreken in winkels in de Verenigde Staten. The Cabbage Patch Kids had een bescheiden begin in handen van Xavier Roberts, een 21-jarige kunststudent die in 1978 begon met het naaien van deze poppen. Oorspronkelijk werden de poppen niet verkocht, ze werden geadopteerd met hun eigen naam. en geboorteaktes om op te starten.

1984 - Transformers

In 1984 startte Hasbro Toys een onderneming met Takara uit Japan om speelgoed en merchandise te maken voor de Transformers-animatieserie. Deze missie om een speelgoedlijn voor de vermomde robots te maken, resulteerde in wezen in de langstlopende en populairste speelgoedfranchises aller tijden - althans voor deze twee bedrijven. De eerste verkoop bleek een enorm succes en dit Transformer-speelgoed was rond de kersttijd zeer gewild. Ze verbeterden elk volgend jaar met grotere, krachtigere ontwerpen en verbeterde transformatiemogelijkheden.

1985 - Carebears

Troetelbeertjes begonnen hun leven op wenskaarten, maar bleken zo populair dat ze uiteindelijk werden omgezet in speelgoed, tv-programmas en meer. In de jaren tachtig duwden een aantal tv-shows de populariteit van Troetelbeertjes in de mainstream, maar met The Care Bears Movie in 1985 begonnen deze pluchen knuffels als een gek te verkopen. Troetelbeertjes stonden bovenaan de stapel op menig kerstwensenlijst over de hele wereld.

1986 - Teddy Ruxpin

Teddy Ruxpin was een van de eerste pratende teddyberen en de grootvader van honderden, zo niet duizenden, soortgelijk speelgoed sindsdien. Deze kleine beer had een cassettebandje op zijn rug waarmee hij verhalen kon vertellen met mond- en oogbewegingen die werden gesynchroniseerd met de audio.

1987 - Koosh-bal

De extreem populaire Koosh-bal werd uitgevonden door Scott Stillinger in 1986 toen hij moeite had zijn jonge kinderen te leren vangen en het vinden van normale ballen veel te veerkrachtig was. Hij creëerde de Koosh-bal, die bedoeld was om zacht genoeg te zijn om niet te kwetsen of te stuiteren bij het gooien en ook gemakkelijker te vangen dan een normale bal. Hij had zoveel vertrouwen in het ontwerp van de originele Koosh-bal en hoe goed het werkte, dat hij zijn baan opzegde om te beginnen met produceren. Het was ook een goede keuze en de Koosh-bal werd het best verkochte speelgoed van 1987.

1988 - NES-console

Bijna een decennium nadat de Atari 2600 zijn weg naar de huizen van mensen vond, bracht Nintendo de eerste van zijn succesvolle spelconsoles op de wereldmarkt uit. Met namen als Duck Hunt, Super Mario Bros en meer die voor het eerst op dit systeem werden uitgebracht, schoot de NES Nintendo naar de voorgrond van de game-industrie en veranderde ze in een begrip.

In 1988 was NES de console bij uitstek en Nintendo slaagde erin om tegen het einde van het jaar zeven miljoen systemen te verkopen die de concurrenten voor thuiscomputers met een miljoen mijl overtroffen.

1989 - Game Boy

In 1989 werd een van de eerste 8-bit handheld-consoles door Nintendo op de markt gebracht. Deze fantastische kleine grijze plaat was een op cartridges gebaseerd spelsysteem waarmee kinderen over de hele wereld hun games overal mee naartoe konden nemen. Het was niet de eerste handheld-console, maar de release was perfect getimed en de games die op dat moment beschikbaar waren, maakten er een sensatie van. Bij zijn eerste release in de Verenigde Staten verkocht de Game Boy 40.000 exemplaren op de eerste dag en verkocht, samen met de Game Boy Color, tijdens zijn leven meer dan 118 miljoen exemplaren wereldwijd.

In Kerstmis 1989 was de Game Boy echter het populairste speeltje en een gameklassieker die jarenlang in nostalgie zou leven.

1990 - Teenage Mutant Ninja Turtles

In 1990 veroverde de Teenage Mutant Ninja Turtles-film de bioscopen met een opbrengst van $ 200 miljoen aan de kassa en werd al snel de best scorende indiefilm van die tijd. De actiefiguren waren net zo populair en overal hadden kinderen ruzie over wie de beste schildpad was en eisten ze de collectie voor Kerstmis.

1991 - Pogs

De geschiedenis van POGs gaat eigenlijk terug tot de jaren 1920 op Hawaï, toen melkflesdoppen werden gebruikt als een spel onder kinderen. Tientallen jaren later vond de eenvoudige game zijn weg naar de mainstream toen POG-schijven werden verkocht en de Hawaiin-game de wereld stormenderhand veroverde. Overal waren kinderen aan het vechten in de speeltuin om te zien wie de grootste POG-collectie kon krijgen.

1992 - Praten met Barney

Barney was de hoofdster van de op hol geslagen kindertelevisieshow "Barney & Friends", die in 1992 begon en doorging tot 2009. Pratend Barney-speelgoed was het populairste speelgoed dat in de kerst van dat eerste jaar te koop was en liet zien hoeveel kinderen hield van de show. Barney was ook het tweede populaire pratende teddybeerachtige speelgoed dat na Teddy Ruxpin verscheen.

1993 - Talkboy

Talkboy was een cassettespeler en recorder die eigenlijk als rekwisiet voor de Home Alone-films begon, maar zo populair bleek dat er in de aanloop naar Black Friday dat jaar een werkend model werd gemaakt. Tegen Kerstmis wilde iedereen er een en ze verkochten als warme broodjes. Het deluxe model had een langzame afspeelmodus waarmee kinderen hun stemmen konden manipuleren en ze vonden het geweldig.

1994 - Power Rangers

Toen een groep etnisch diverse kinderen met superkrachten op tv vecht tegen buitenaardse wezens, dacht elk kind dat ook zij superhelden konden zijn. De Mighty Morphin Power Rangers waren een groot succes, net als het speelgoed en de merchandise die dat jaar op de markt kwamen en in de jaren die volgden bij duizenden werden verkocht. In 1994 vlogen de actiefiguren op tijd voor Kerstmis van de planken.

1995 - Beanie-babys

Beanie Babies waren een populaire reeks knuffels gemaakt met bonen in plaats van de traditionele vulling van ander speelgoed uit die tijd. De manier waarop ze werden gevuld, betekende dat ze gemakkelijk konden worden geposeerd en dat kinderen er dol op waren. 1995 was hun meest populaire verkoopjaar en dit speelgoed is blijven verkopen, waardoor een bekende merknaam ontstond in de jaren die volgden.

1996 - Kietel me Elmo

Dankzij een golf van marketing was Elmo, van de populaire kindershow Sesamstraat in 1996 erg gewild als kerstcadeau. De vraag overtrof het aanbod en er brak een winkelwaanzin uit tijdens de feestdagen, waarbij het ouderschap in winkels vochten om hun handen te krijgen de nieuwste rage. Tickle Me Elmo liet zelfs enkele ouders arresteren terwijl ze vochten. Het gerucht gaat ook dat een wanhopige klant $ 7.100 heeft betaald voor een enkele Elmo in een wanhopige poging om hun kind gelukkig te houden op eerste kerstdag.

1997 - Tamagotchi

Tamagotchi wordt liefdevol herinnerd als "het originele virtual reality-huisdier". Dit kleine speeltje had kinderen die de leiding hadden over een digitaal huisdier dat ze moesten voeden, wassen en in het algemeen verzorgen, anders riskeerden ze dat ze dood gingen en helemaal opnieuw moesten beginnen. Het speelgoed in zakformaat werd in krankzinnige aantallen verkocht en 1997 was het jaar om er een te bezitten. In 2010 waren er wereldwijd meer dan 76 miljoen Tamagotchi verkocht en het is dit jaar zelfs weer opgedoken .

1998 - Furby

Furby is de "elektronische vriend" die in 1998 werd uitgebracht en een harig speeltje dat kon praten en met zijn ogen kon knipperen. Furby was zo populair dat de vraag groter was dan het aanbod en de prijs omhoogschoot in de aanloop naar Kerstmis. Meer dan twee jaar na de release had Furby 40 miljoen exemplaren over de hele wereld verkocht.

1999 - Pokmon

In 1999 vond de Pokémon-animatieserie zijn weg naar een ruilkaartspel dat het bestverkochte speelgoed van dat jaar was. Pokémon-speelgoed en merchandise zijn populair gebleken in verschillende gedaanten in de jaren die volgden en deze verder obscure Japanse cartoon heeft de wereld stormenderhand veroverd.

2000 - Razor-scooters

De eenvoudige step is al jaren een populair speelgoed voor kinderen over de hele wereld, maar in 2000 was de Razor Scooter vooral populair nadat Dan Green met een backflip landde. Alleen al in 2000 verkocht de Razor Scooter meer dan vijf miljoen exemplaren en veel kinderen vonden er een onfatsoenlijk verpakt onder hun kerstboom.

2001 - Bratz

De Bratz waren een productlijn van modepoppen die in de aanloop naar Kerstmis 2001 van de winkelschappen vlogen. De zwaar opgemaakte modepoppen veroorzaakten verschillende controverses, vooral toen bleek dat ze werden vervaardigd door onderbetaalde Chinese arbeiders, maar tegen een prijs werden verkocht. hoge markup. In 2008 won Mattel een rechtszaak van $ 100 miljoen tegen de fabrikanten van Bratz vanwege de gelijkenis met Barbie-poppen.

2002 - Beyblades

Beyblades waren een andere Japanse speelgoedsensatie die tot stand kwam dankzij een populaire anime- en mangaserie. Dit speelgoed met tollen werd door kinderen over de hele wereld gebruikt omdat ze "Beybattles" in de speeltuin hadden om te zien wie er tot kampioen gekroond zou worden. Officiële Beyblade-wedstrijden begonnen zelfs duizenden toeschouwers te trekken. De populariteit nam in de jaren die volgden langzaam af, maar in 2002 veroverden de Beyblades de wereld stormenderhand.

2003/2004 - Robosapien

In 2003 en 2004 was Robosapien het toppunt van hightech speelgoed. Een op afstand bestuurbare speelgoedrobot met 67 verschillende voorgeprogrammeerde acties, bewegingen en geluiden. De afstandsbediening met 21 knoppen had kinderen in opwinding toen ze de kleine bots lieten dansen, scheet laten en boeren op hun grillen. Meer dan 1,5 miljoen verkochte Robosapiens tijdens de kerstperiode van 2004.

2005 - Xbox 360

2005 was het jaar van de Xbox 360, de waanzinnig populaire nieuwe console van Microsoft die net op tijd voor Kerstmis begon te verkopen. Met een tekort aan aanbod vond de Xbox 360 snel zijn weg naar eBay, waarbij mensen de console opnieuw verkochten voor meer dan twee keer de verkoopprijs. Desondanks verkocht de Xbox 360 oorspronkelijk niet zoveel eenheden als Microsoft had verwacht, maar slaagde het er in 2008 toch in om alleen al in Europa zes miljoen eenheden te verkopen. Maar ze hebben Sony in ieder geval een boost gegeven.

2006 - Sony PlayStation 3

Xbox mag dan het kerstseizoen in 2005 hebben geregeerd, maar 2006 zou het jaar van Sony worden. De Sony PlayStation 3 stuitte op drukte en wachtrijen omdat mensen wanhopig probeerden om er op tijd voor de vakantie een in handen te krijgen. Een voorverkoop PS3 werd zelfs op eBay verkocht voor $ 3.000, wat laat zien hoe waanzinnig gepassioneerd mensen waren over de nieuwe speelautomaten. De PlayStation 3 leidde ook tot verschillende misdaadincidenten, omdat mensen er een probeerden te bemachtigen. Sommige klanten werden neergeschoten, anderen werden beroofd en anderen vochten nog steeds om als eerste de eigenaar te worden. Het gerucht gaat dat een fan zelfs zijn collega-wachtrijen met laxeermiddelen heeft vergiftigd toen hij hoorde dat ze zonder eenheden zouden opraken voordat hij vooraan in de rij kwam. Consumentenchaos op zijn best.

2007 - iPod Touch

In 2007 kwam de eerste generatie Apple iPod Touch net op tijd voor Kerstmis op de markt. Apples "Revolutionaire Multi-touch Interface & Ingebouwde Wi-Fi Wireless Networking" heeft video, muziek en meer gekocht voor mensen overal. Steve Jobs noemde de iPod Touch ooit "zijwieltjes voor de iPhone" en dit kleine apparaatje was de onmisbare gadget van Kerstmis 2007.

2008 - Elmo live

Opnieuw komt Elmo op onze lijst terecht als het meest populaire kerstspeelgoed voor 2008. Deze keer kon de kleine rode kerel met zijn arm zwaaien, zitten, staan en bewegen met slechts een simpele kietel of kneep. Elmo Live was ook geschikt voor stemmen en kon zelfs reageren op de stemmen van individuele kinderen.

2009 - Hoekje

Voordat de Amazon Kindle het goto-e-book-apparaat werd, was de Barnes & Noble Nook eReader het elektronische apparaat dat je niet mag missen met een goed boek. Voor Kerstmis 2009 versloeg de Nook de verkoop van Amazons Kindle door simpelweg een extra scherm en Wi-Fi-mogelijkheden te hebben, waardoor het gebruiksvriendelijk is en een heerlijke manier om te lezen voor het kerstvuur.

2010 - Apple iPad

Sinds de eerste release in 2010 is de Apple iPad synoniem geworden met tablets. De eerste slanke tablet waarmee gebruikers films konden kijken, op internet konden surfen en games konden spelen, allemaal vanuit hun luie stoel. Ondanks de release aan het begin van het jaar, was de Apple iPad dat jaar nog steeds het onmisbare toestel van de kerstperiode.

2011 - Lets Rock Elmo

Lets Rock Elmo was uitgerust met een microfoon, tamboerijn en drumstel. Alsof kinderspeelgoed nog niet genoeg lawaai maakte! Lets Rock Elmo kon zes nummers zingen en interactie hebben met een verscheidenheid aan gerelateerd speelgoed en muziekinstrumenten die natuurlijk afzonderlijk werden verkocht. De echt gelukkige kinderen hadden zelfs het Cookie Monster on Keyboard, voor de volledige muppets rock-ervaring.

2012 - Wii U

De Nintendo Wii-U was de achtste generatie videogameconsole van Nintendo en uitgebracht om te concurreren met de Sony PlayStation 4 en Microsoft Xbox One. De Wii-U werd positief onthaald en was een populaire aankoop voor Kerstmis in 2012. Na de release verkocht de Wii-U 13,56 miljoen exemplaren wereldwijd.

2013 - Grote knuffels Elmo

Nogmaals, Elmo verschijnt op onze lijst als het onmisbare speelgoed voor Kerstmis. Dit zachte pluchen speelgoed was in staat om kinderen knuffels terug te geven, slaapliedjes te zingen en ook verschillende spellen te spelen. Deze versie van Elmo kan ook 50 verschillende geluiden en zinnen zeggen om kinderen bezig te houden en hen te helpen leren.

2014 - Elsa-pop

Frozen wordt misschien het best herinnerd voor het nummer Let It Go dat ouders tot afleiding dreef, maar Disneys populairste film van die tijd werd ook gevolgd door een golf van must-have merchandise. De Snow Glow Elsa-pop was zeer gewild rond Kerstmis 2014 en tot grote ontsteltenis van de ouders zong hij inderdaad het lied en reciteerde hij verschillende regels uit de film.

2015 - BB8

Star Wars is altijd populair geweest, Star Wars-speelgoed evenzo. Dus toen Disney zich bij Lucas Arts aansloot, wist iedereen dat er dat jaar behoorlijk speciaal speelgoed op de markt zou komen. Star Wars-droids zijn schattig en grappig, ze zijn ook een geldkoe als het gaat om speelgoed en merchandise. De BB-8 droid was geen uitzondering. Deze spraakgestuurde bot gemaakt door Sphero was het populairste speeltje in de kerstperiode van 2015 en zat boordevol functies en functionaliteit waar zowel kinderen als volwassenen dol op waren.

We hebben het dat jaar ook onze Editors Choice-prijs toegekend .

Sphero BB-8 review: De Star Wars Droid van Force Awakens komt tot leven

2016 - NES Mini

Het Nintendo NES-consolesysteem was voor de tweede keer in 2016 net zo populair als toen het voor het eerst werd uitgebracht in 1983. Het nieuwe en verbeterde minisysteem bracht nostalgische vreugde bij alle volwassenen die wanhopig hun gaming-jeugd wilden herbeleven . Hoewel we zeker weten dat veel ouders het voor hun "kinderen" hebben gekocht of ze in ieder geval als een goed excuus hebben gebruikt. De NES Classic Mini werd geleverd met een uitstekende verzameling klassieke 8-bit-games, een authentiek gevoel en een fantastische prijs. Maar door de grote vraag was het een beetje moeilijk om op tijd voor Kerstmis te komen.

NES Classic Mini review: komt een beetje kort

2017 - Cozmo

Voor 2017 is het speelgoed bij uitstek Ankis Cozmo-robot, een volledig aanpasbare en programmeerbare robot die kinderen helpt te leren coderen. Cozmo is klein van formaat, maar fors in prijs, dus het kan wat overtuigingskracht kosten, maar het is een slimme kleine droid waar zowel kinderen als volwassenen dol op zullen zijn.

Deze kleine bot ziet eruit als iets uit een Pixar-film en is even schattig als slim.

Cozmo preview: De Anki-robotvriend komt eindelijk naar het VK

2018 - Boxer AI Robot

Robots zijn hier om te blijven, zo lijkt het. In navolging van het succes van Cosmo is deze robot lang niet zo slim, maar hij is zeker aantrekkelijk voor velen. Hoewel het laatste best verkopende speelgoed van 2018 nog moet worden beslist, geloven velen dat het een Boxer-kerst zal worden met de robot die goed verkoopt op Amazon en een van de top 12 speelgoed voor Kerstmis is tijdens het Dream Toys-evenement van dit jaar, zoals gestemd door onafhankelijk speelgoed retailers.

Hij heeft een expressief dot-matrix-gezicht dat uitdrukkingen en interacties met de speler biedt. Hij kan beweging voor zich detecteren en er op verschillende manieren op reageren. Vingers volgen of een balletje schoppen zijn slechts het topje van de ijsberg. Een reeks kaarten kan worden gescand om hem een breed scala aan spellen te laten spelen. Het beste van alles is dat je geen smartphone nodig hebt om met hem te spelen.

2019 - LOL-verrassing! 2-in-1 Glamper

Met een eervolle vermelding voor de Nerf Fortnite SP-L Blaster, dit moet het meest verwachte speelgoed van 2019 zijn, hoewel beide op de lijst van DreamToys topkeuzes voor deze kerst staan. De Glamper (ja, dat is nu een woord) wordt zeker lang verwacht; unboxings ervan hebben meer dan negen miljoen keer bekeken op YouTube. Er zitten 55 elementen in de set, terwijl de aanhanger helemaal uitklapt zoals je kunt zien. Vanaf 6 jaar.

2020 - PS5 en Xbox Series X

Het maakt niet uit in welk kamp je zit - PlayStation of Xbox, het valt niet te ontkennen dat er in 2020 veel vraag is naar beide consoles.

De enorme vraag heeft ertoe geleid dat aandelen uitverkocht zijn en dat scalpers en resellers bots gebruiken om flinke winsten te maken. Als het je in 2020 is gelukt om een van deze consoles te bemachtigen, was je zeker een van de weinige gelukkigen.

Geschreven door Adrian Willings.