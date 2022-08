Yamaha SR-C30A is een compacte soundbar ontworpen voor TV of gaming

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Yamaha heeft een compacte soundbar en subwoofer-combo aangekondigd waarmee TV- of gaming-audio kan worden verbeterd zonder veel ruimte in beslag te nemen.

De Yamaha SR-C30A combineert een stereo middenluidspreker met een 50 W aparte draadloze subwoofer voor extra oomph.

Met een breedte van slechts 60 cm past de bar gemakkelijk op een tafel of bureaublad. Hij kan ook aan de muur worden bevestigd.

Hij bevat twee 1,8-inch conusdrivers met een uitgangsvermogen van 20 W per eenheid. De woofer is 5,1 inch, terwijl de sub slechts 16 cm breed is en dus ook gemakkelijk kan worden weggestopt.

Het systeem ondersteunt Yamaha's Adaptive Low Volume- en Clear Voice-technologieën, die ervoor zorgen dat zang en spraak duidelijk blijven, zelfs bij een lager volume. Er zijn ook vier aangepaste geluidspresets om uit te kiezen - standaard, stereo, game en 3D-film.

De bar kan met een smartphone worden bediend via een speciale iOS- of Android-app, terwijl knoppen op de speaker zelf je ook toegang geven tot het volume, de geluidsmodi en de ingangsselectie.

Er zijn twee optische audio-ingangen aan de achterzijde, plus een stereo mini-jack ingang en Bluetooth voor draadloze verbinding. Een HDMI-poort met ARC-ondersteuning is eveneens aanwezig.

Dolby Digital wordt ondersteund, met ook virtuele surround-mogelijkheden.

De Yamaha SR-C30A is vanaf oktober verkrijgbaar in het Verenigd Koninkrijk voor £299.

Geschreven door Rik Henderson.