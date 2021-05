Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Yamaha is een van de drietal merken die HDMI 2.1 aan hun AV-ontvangers hebben toegevoegd, maar ontdekten dat ze een 4K 120Hz-uitvoer van Xbox Series X niet volledig ondersteunden.

Samen met Denon en Marantz is het momenteel bezig zijn klanten een externe oplossing aan te bieden.

Dat is echter niet nodig op de volgende reeks AVRs. Het heeft drie ontvangers aangekondigd die volledige ondersteuning zullen bieden voor Xbox Series X en 4K 120Hz. Ze zullen zelfs 8K vanaf de console ondersteunen als dat eindelijk gebeurt.

De Yamaha Aventage RX-A8A, RX-A6A en RX-A4A worden elk geleverd met HDMI 2.1-ingangen en -uitgangen. Ze zullen volledig compatibel zijn met 4K bij 120Hz en 8K bij 60Hz "via een toekomstige update", wat betekent dat ze beelden kunnen leveren met die resoluties / framesnelheden zonder verlies van geluid of andere kanttekeningen.

Een opmerkelijke verbetering ten opzichte van bestaande "4K 120Hz" AV-receivers is dat elk van de modellen wordt geleverd met zeven HDMI 2.1-ingangen en drie uitgangen. De meeste huidige ontvangers hebben in totaal slechts één of twee.

Ze ondersteunen ook elk Dolby Atmos en DTS: X voor hoogtekanalen, HDCP 2.3 en eARC. Ondersteuning voor spraakassistenten omvat Alexa, Siri (via AirPlay 2) en Google Assistant.

Het belangrijkste verschil tussen hen is het aantal aangeboden kanalen en het uitgangsvermogen.

De RX-A8A wordt geleverd met 11.2 kanalen en een totaal vermogen van 150 W. De RX-A6A is ook een 150W-ontvanger, maar dan met 9.2 kanalen. Terwijl de RX-A4A 110 W vermogen en 7.2 kanalen biedt.

Prijzen beginnen bij $ 1.300 in de VS, met beschikbaarheid in de zomer van 2021.

Geschreven door Rik Henderson.