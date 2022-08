Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Ultimate Ears heeft de Wonderboom 3 ultra-draagbare luidspreker aangekondigd, met 360-graden geluid en een IP67 water- en stofbestendigheid, zodat je hem overal mee naartoe kunt nemen.

De Wonderboom 3 is de opvolger van de uitstekende Wonderboom 2 en heeft een zeer vergelijkbaar ontwerp, met de kenmerkende grote volumeknoppen op de voorkant van het materiaal en een lus om hem mee te nemen.

De Wonderboom 3 is nu echter gemaakt van 31 procent post-consumer plastic, en hij komt in vier nieuwe kleuren, bestaande uit: Joyous Bright, Hyper Pink, Performance Blue, en Active Black.

Ook is het Bluetooth-bereik vergroot tot 40 meter, is de batterijbelofte 14 uur en kunnen twee Wonderboom 3-speakers aan elkaar worden gekoppeld voor een groter geluid. Door één keer te tikken kun je de speakers verdubbelen, terwijl een tweede druk stereogeluid biedt, met linker- en rechterkanalen.

Tegelijk met de aankondiging van de Wonderboom 3 heeft Ultimate Ears ook een witte kleur van zijn Hyperboom-luidspreker aangekondigd. De Hyperboom-luidspreker is de grootste in de line-up van het bedrijf en biedt een IPX4 water- en stofbestendigheid, een batterijlevensduur van 24 uur en vier invoerbronnen - twee Bluetooth, één 3,5 mm aux en één optische audio.

De Ultimate Ears Wonderboom 3 is verkrijgbaar vanaf 31 augustus en kost €99,99 in Europa en £89 in het Verenigd Koninkrijk. De Hyperboom White is vanaf 9 september verkrijgbaar voor £409 in het Verenigd Koninkrijk.

Geschreven door Britta O'Boyle.