(Pocket-lint) - De grootste spreker van Ultimate Ears tot nu toe, Hyperboom, komt eindelijk naar de Britse kust na de eerste release in de VS. De partyluidspreker, die de vorm van de typische kleinschalige draagbare apparaten van het bedrijf doorbreekt, kost £ 359.

Alleen omdat het groter is - en we hebben het over 36,4 cm hoog en 19 cm over zijn diamantvormige diameter - wil dat nog niet zeggen dat het niet draagbaar is. Sluit hem aan op de muur en laat hem spelen, of de ingebouwde batterij betekent dat er geen stopcontact nodig is - met maximaal 24 uur afspeeltijd (drie uur op volledig volume) - terwijl de IPX4 waterbestendigheid geen angst betekent buiten of binnen te gebruiken.

We zijn altijd dol geweest op de producten van Ultimate Ears vanwege hun vermogen om met audio om te gaan. De Hyperboom, zoals de naam al doet vermoeden, gaat een tandje hoger dan de Megaboom 3 . Het nieuwere, grotere apparaat brengt twee 4,5 inch woofers, twee 1 inch tweeters en twee passieve radiatoren samen om de bas eruit te halen - wat bij 45Hz tot 20kHz betekent dat er geen gebrek zal zijn aan low-end of dynamische output.

Als je andere huidige Ultimate Ears-luidsprekerproducten bezit, is het ook mogelijk om ze in de app te koppelen voor een multi-room- of stereo-ervaring (Ultimate Ears noemt dit Party Up), terwijl dubbele Bluetooth-verbinding betekent dat twee apparaten kunnen worden verbonden, zodat de muziek nooit streamt stop - zelfs bij overdracht van het ene apparaat naar het andere.

We zijn blij dat de Hyperboom eindelijk zijn weg naar de Britse markt heeft gevonden. Het vult een gat in de line-up van Ultimate Ears waarvan we hadden gehoopt dat het gevuld zou worden en daagde mensen als de Sonos Move uit .

Geschreven door Mike Lowe.