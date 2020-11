Korting op Ultimate Ears Boom 3 en oplaadstation - bespaar £ 20

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als onderdeel van Amazons vroege Black Friday-deals heeft Ultimate Ears een van de populairste Bluetooth-luidsprekers afgeprijsd: de Ultimate Ears Boom 3 - in dit geval met het oplaadstation in een bundel.

Je kunt de aanbieding hier bekijken om de Boom 3 Power Up-bundel te pakken te krijgen, waarmee je £ 20 bespaart op de normale prijs van £ 109. Zorg ervoor dat u de kleuren controleert, want deze is alleen beschikbaar voor deze prijs op de modellen Lagoon Blue en Sunset Red.

Boom 3 is een luidspreker van 360 graden, wat betekent dat het geluid naar je toe wordt gepompt, ongeacht naar welke kant van de luidspreker je kijkt, en is voorzien van muziekbediening die in de luidspreker zelf is ingebouwd om het overslaan en pauzeren van je nummers te vergemakkelijken.

Ultimate Ears heeft zijn luidspreker in een aantrekkelijke stof gewikkeld, die ook nog eens duurzaam is. Bovendien is het water- en stofbestendig tot IP67-certificering, wat in wezen betekent dat je het in water kunt onderdompelen en het komt wel goed. Het is ook ontworpen om te drijven wanneer het in het water wordt geslagen.

Perfect voor uw feestjes in de buitenlucht op vakantie, of gewoon om naar muziek te luisteren terwijl het onvermijdelijk miezert tijdens een geplande Britse barbecue. Met de Power Up-oplader kun je de luidspreker gewoon op die basis plaatsen om op te laden, in plaats van met kabels te moeten rommelen om hem aan te sluiten.

Het is draagbaar, duurzaam, luid en veelzijdig, en het wordt aangeboden. Als je op zoek bent naar een draadloze speaker voor buiten, dan is dit een goede deal voor een populaire speaker.

Geschreven door Cam Bunton. Bewerken door Chris Hall.