(Pocket-lint) - Hoewel de Amazon Echo je al het gemak van Alexa biedt, is het niet de best klinkende luidspreker die er is. Als je een betere geluidskwaliteit wilt, dan heeft Ultimate Ears de oplossing: de UE Megablast .

Door het robuuste en waterdichte ontwerp van de Megaboom te nemen en Alexa aan de mix toe te voegen, is dit een slimmere Bluetooth-luidspreker die volledig is verbonden. Normaal gesproken verkocht voor ongeveer £ 219, heeft Amazon Prime Day de prijs verlaagd tot £ 94,99 (of $ 92,89 in de VS ) - een megabesparing! Maar het is voor een beperkte tijd, dus je kunt het maar beter snel pakken.

De UE Megablast is een Bluetooth- en slimme luidspreker met batterijvoeding, zodat u hem overal in huis kunt verplaatsen zonder dat hij hoeft te worden aangesloten. Voor degenen die hem permanent van stroom willen voorzien, is er een basis waarop hij kan (wordt apart verkocht ). Door Alexa aan te bieden, krijg je al het plezier van stembesturing, door hem te vragen Spotify-muziek af te spelen, je lichten aan te doen of gewoon algemene trivia. Als het niet is verbonden met wifi, is het nog steeds een uitstekende Bluetooth-luidspreker.

De UE Megablast is enorm luid en de geluidskwaliteit is geweldig, waardoor je kamervullend of garde-vullend geluid krijgt, met veel bas. Het is verkrijgbaar in verschillende kleuren, maar om het voor deze prijs te krijgen, moet je je haasten - de uitverkoop eindigt om middernacht op 17 juli.

Geschreven door Chris Hall.