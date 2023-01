Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Panasonic kondigde op CES 2023 een aantal zaken aan, waaronder zijn nieuwste vlaggenschip TV - de MZ2000, maar tussen de product onthullingen en duurzaamheidsupdates zat ook een Technics SL-100 draaitafel van het Rode merk.

Het bedrijf onthulde dat Technics de officiële AV-sponsor is voor de Olympische Zomerspelen van 2024 in Parijs en dat de speciale Technics SL-100 draaitafel de ster van de Spelen wordt voor breakdancers.

Breakdance zal zijn debuut maken als Olympische sport tijdens de Parijse Spelen van 2024 en de Technics SL-100 draaitafel met het Red-merk zal worden gebruikt door DJ's om de tunes te draaien voor de atleten die zullen strijden om de eerste Olympische medailles voor breakdance.

Red werkt samen met een aantal iconische merken en mensen om producten en ervaringen te creëren die aids bestrijden. Apple heeft in het verleden bijvoorbeeld verschillende producten met Red gemaakt, met een rode iPhone en Apple Watch opties, maar er zijn een groot aantal merken die met Red hebben samengewerkt.

Panasonic werkt al een tijdje samen met de organisatie, met Panasonic Red producten die op Amazon worden verkocht, maar een rode Technics platenspeler is zeker nieuw, en hij is prachtig. De Technics Red SL-100 platenspeler is nog niet te koop, maar we hopen dat dat nog komt.

Geschreven door Britta O'Boyle.